https://sputniknews.com.tr/20230501/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-milletler-ligi-icin-genis-kadrosu-aciklandi-1070457387.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi için geniş kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi için geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde verecek. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T21:39+0300

2023-05-01T21:39+0300

2023-05-01T21:39+0300

spor

türkiye a milli kadın voleybol takımı

fivb voleybol milletler ligi

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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'ta, üçüncü haftasında ise 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.16 takımın yer alacağı Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller ise ABD'nin ev sahipliğinde 12-16 Temmuz'da Arlington şehrinde gerçekleştirilecek.Türkiye, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda aynı yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında ise üçüncülük elde etti.Milli takımın organizasyon için oluşturulan geniş kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Maç programıTürk Millilerin, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:31 Mayıs:Güney Kore-Türkiye1 HaziranTürkiye-Sırbistan3 HaziranTürkiye-İtalya4 HaziranABD-Türkiye14 HaziranHollanda-Türkiye15 HaziranPolonya-Türkiye16 HaziranTürkiye-Kanada18 HaziranDominik Cumhuriyeti-Türkiye28 HaziranJaponya-Türkiye29 HaziranTayland-Türkiye30 HaziranBrezilya-Türkiye2 TemmuzHırvatistan-Türkiye

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türkiye a milli kadın voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi