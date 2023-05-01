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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi için geniş kadrosu açıklandı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi için geniş kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde verecek. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T21:39+0300
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türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'ta, üçüncü haftasında ise 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.16 takımın yer alacağı Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller ise ABD'nin ev sahipliğinde 12-16 Temmuz'da Arlington şehrinde gerçekleştirilecek.Türkiye, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda aynı yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında ise üçüncülük elde etti.Milli takımın organizasyon için oluşturulan geniş kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Maç programıTürk Millilerin, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:31 Mayıs:Güney Kore-Türkiye1 HaziranTürkiye-Sırbistan3 HaziranTürkiye-İtalya4 HaziranABD-Türkiye14 HaziranHollanda-Türkiye15 HaziranPolonya-Türkiye16 HaziranTürkiye-Kanada18 HaziranDominik Cumhuriyeti-Türkiye28 HaziranJaponya-Türkiye29 HaziranTayland-Türkiye30 HaziranBrezilya-Türkiye2 TemmuzHırvatistan-Türkiye
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi için geniş kadrosu açıklandı

21:39 01.05.2023
© AAFIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde verecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'ta, üçüncü haftasında ise 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.
16 takımın yer alacağı Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller ise ABD'nin ev sahipliğinde 12-16 Temmuz'da Arlington şehrinde gerçekleştirilecek.
Türkiye, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda aynı yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında ise üçüncülük elde etti.
Milli takımın organizasyon için oluşturulan geniş kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

Maç programı

Türk Millilerin, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:
1. Hafta
31 Mayıs:
Güney Kore-Türkiye
1 Haziran
Türkiye-Sırbistan
3 Haziran
Türkiye-İtalya
4 Haziran
ABD-Türkiye
2. Hafta
14 Haziran
Hollanda-Türkiye
15 Haziran
Polonya-Türkiye
16 Haziran
Türkiye-Kanada
18 Haziran
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
3. Hafta
28 Haziran
Japonya-Türkiye
29 Haziran
Tayland-Türkiye
30 Haziran
Brezilya-Türkiye
2 Temmuz
Hırvatistan-Türkiye
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