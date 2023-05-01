2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi

© İHA Ali Aydemir ise, “Buzulun bulunduğu alan yaklaşık 104 bin metrekare deniyor ancak bence daha fazla. Uzunluğu 410 metre genişliği 386 metre kar kalınlığı 90 metre. Komple altı buz kütlesiyle kaplı. Zirvenin arkası Tunceli bu yüzü Erzincan sınırları. Muhteşem bir güzellik. Sular buz gibi. Tüm bölgeyi dolaştık her yerde müthiş su sesi geliyor. Kayaların olduğu bölge altı komple buzul” dedi. Öte yandan buzula ulaşmak için yapılan yolculuk sırasında Munzur Dağının yüksek kesimlerindeki yaban hayatı da objektiflere yansıdı. Yaban hayat çeşitliliğinin zengin olduğu Munzur Vadisinde sürüler halinde görülen yaban keçileri ve boz ayı İHA ekibi tarafından görüntülendi.