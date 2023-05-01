2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
09:00
10 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
10:28
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
14:31
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Kahraman: Devrimciliğin en büyük özelliği umut
17:05
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
18:16
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
18:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hiç kadın milletvekili çıkarmadığı iller
19:17
5 dk
ÖZEL HABER
Trabzon ve Soçi arasında feribot seferleri başlıyor
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Emad Abşenas: ABD’nin medya terörü Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
20:16
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
20:30
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Millet İttifakı'nın bilişime bakış açısı nasıl?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230501/2015-yilinda-uydu-uzerinden-kesfedilen-munzurdaki-buzul-goruntulendi-1070447300.html
2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi
2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi
Erzincan-Tunceli arasındaki Munzur Dağları’ndaki Şahintaşı Tepe’nin kuzey yamacında 2015 yılında akademisyenler tarafından uydu üzerinden tespiti yapılarak... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T18:13+0300
2023-05-01T18:13+0300
multimedya
munzur dağları
tunceli
fotoğraf
buzul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070446586_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b2ddb9a1ef0ddf84833a3333b35ec85d.jpg
munzur dağları
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070446586_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fff2bd576ea27237bbb073e5d45c471d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
munzur dağları, tunceli, fotoğraf, buzul, фото
munzur dağları, tunceli, fotoğraf, buzul, фото

2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi

18:13 01.05.2023
Abone olTelegram
Erzincan-Tunceli arasındaki Munzur Dağları’ndaki Şahintaşı Tepe’nin kuzey yamacında 2015 yılında akademisyenler tarafından uydu üzerinden tespiti yapılarak keşfedilen buzul, yaklaşık 7 saatlik tırmanışın ardından İhlas Haber Ajansı tarafından yerinde görüntülendi.
© İHADoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli yükseltilerden olan Munzur Dağları’nda 2015 yılında Öğretim Üyesi Cihan Bayrakdar, Zeynel Çılğın, Ergin Canpolat ve M. Fatih Döker tarafından yapılan çalışmalarda yeni bir buzulun varlığı saptanmıştı. Buzulun saptanmasıyla birlikte Türkiye’de envanteri tamamlandığı düşünülen buzullara bir yenisi daha eklenmişti.
2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli yükseltilerden olan Munzur Dağları’nda 2015 yılında Öğretim Üyesi Cihan Bayrakdar, Zeynel Çılğın, Ergin Canpolat ve M. Fatih Döker tarafından yapılan çalışmalarda yeni bir buzulun varlığı saptanmıştı. Buzulun saptanmasıyla birlikte Türkiye’de envanteri tamamlandığı düşünülen buzullara bir yenisi daha eklenmişti.
© İHAMunzur Dağları’nda bulunan 3 bin 468 rakımlı Akbaba Dağları’nın, 3 bin 310 metre rakımlı Şahintaşı Tepe’nin kuzey yamacında tespit edilen buzulun yüzey alanı 104 bin 587 metrekare, uzunluğu 410 metre, genişliği 386 metre ve kalınlığıysa maksimum 90 metre olan buzula 'Şahintaşı' adı verilmişti.
2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Munzur Dağları’nda bulunan 3 bin 468 rakımlı Akbaba Dağları’nın, 3 bin 310 metre rakımlı Şahintaşı Tepe’nin kuzey yamacında tespit edilen buzulun yüzey alanı 104 bin 587 metrekare, uzunluğu 410 metre, genişliği 386 metre ve kalınlığıysa maksimum 90 metre olan buzula 'Şahintaşı' adı verilmişti.
© İHAMunzurlarda buzulun varlığı araştırma sonucunda ortaya çıkarken, Türkiye’de ve dünyada yüksek dağlık kesimlerdeki buzulların süratle eridiği bir dönemde yeni bir buzulun varlığının ortaya konması önemli bir keşif olarak kabul edilmişti. Saptanan buzul ve bulunduğu alan daha önce gazete muhabiri Kemal Özer tarafından ilk kez görüntülenmişti.
2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Munzurlarda buzulun varlığı araştırma sonucunda ortaya çıkarken, Türkiye’de ve dünyada yüksek dağlık kesimlerdeki buzulların süratle eridiği bir dönemde yeni bir buzulun varlığının ortaya konması önemli bir keşif olarak kabul edilmişti. Saptanan buzul ve bulunduğu alan daha önce gazete muhabiri Kemal Özer tarafından ilk kez görüntülenmişti.
© İHAErzincan’a bağlı Çağlayan beldesi Tatlısu köyünden yaklaşık 10 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzulun bulunduğu alana ulaşan İHA muhabiri Murat Aydemir ve beraberindekiler, buzulu ve bulunduğu alanı görüntülemenin heyecanını yaşadı. Buzulun bulunduğu alana devasa kaya kütleleri akarken, yeraltından da kulakları sağır edercesine su seslerinin gelmesi dikkat çekti. Ekim ayı olmasına rağmen zirvede büyük kar kütlelerinin de bulunduğu alana ulaşan trekking yapan vatandaşlardan Abbas Yıldız, buzulların muhteşem olduğunu belirtti.
2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Erzincan’a bağlı Çağlayan beldesi Tatlısu köyünden yaklaşık 10 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzulun bulunduğu alana ulaşan İHA muhabiri Murat Aydemir ve beraberindekiler, buzulu ve bulunduğu alanı görüntülemenin heyecanını yaşadı. Buzulun bulunduğu alana devasa kaya kütleleri akarken, yeraltından da kulakları sağır edercesine su seslerinin gelmesi dikkat çekti. Ekim ayı olmasına rağmen zirvede büyük kar kütlelerinin de bulunduğu alana ulaşan trekking yapan vatandaşlardan Abbas Yıldız, buzulların muhteşem olduğunu belirtti.
© İHAAli Aydemir ise, “Buzulun bulunduğu alan yaklaşık 104 bin metrekare deniyor ancak bence daha fazla. Uzunluğu 410 metre genişliği 386 metre kar kalınlığı 90 metre. Komple altı buz kütlesiyle kaplı. Zirvenin arkası Tunceli bu yüzü Erzincan sınırları. Muhteşem bir güzellik. Sular buz gibi. Tüm bölgeyi dolaştık her yerde müthiş su sesi geliyor. Kayaların olduğu bölge altı komple buzul” dedi. Öte yandan buzula ulaşmak için yapılan yolculuk sırasında Munzur Dağının yüksek kesimlerindeki yaban hayatı da objektiflere yansıdı. Yaban hayat çeşitliliğinin zengin olduğu Munzur Vadisinde sürüler halinde görülen yaban keçileri ve boz ayı İHA ekibi tarafından görüntülendi.
2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur'daki buzul görüntülendi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Ali Aydemir ise, “Buzulun bulunduğu alan yaklaşık 104 bin metrekare deniyor ancak bence daha fazla. Uzunluğu 410 metre genişliği 386 metre kar kalınlığı 90 metre. Komple altı buz kütlesiyle kaplı. Zirvenin arkası Tunceli bu yüzü Erzincan sınırları. Muhteşem bir güzellik. Sular buz gibi. Tüm bölgeyi dolaştık her yerde müthiş su sesi geliyor. Kayaların olduğu bölge altı komple buzul” dedi. Öte yandan buzula ulaşmak için yapılan yolculuk sırasında Munzur Dağının yüksek kesimlerindeki yaban hayatı da objektiflere yansıdı. Yaban hayat çeşitliliğinin zengin olduğu Munzur Vadisinde sürüler halinde görülen yaban keçileri ve boz ayı İHA ekibi tarafından görüntülendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала