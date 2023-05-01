https://sputniknews.com.tr/20230501/1-mayis-emek-ve-dayanisma-gunu-dolayisiyla-kapatilan-istiklal-caddesi-acildi-1070456453.html
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kapatılan İstiklal Caddesi açıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kapatılan İstiklal Caddesi açıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırılmasıyla vatandaşlar ve turistler... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T21:29+0300
2023-05-01T21:29+0300
2023-05-01T21:33+0300
türkiye
seçim
istiklal caddesi
taksim meydanı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardaki bariyerler akşam saatlerinde kaldırıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrildi.Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde polis kontrol noktalarından geçişlere izin verilirken meydan geçişlere tamamıyla kapatıldı.Yoğun güvenlik önleminin alındığı İstiklal Caddesi, akşam saatlerinde yeniden açıldı.Caddeye çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırıldı. Vatandaşlar ve turistler, caddeye giriş yapmaya başladı.Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine ise izin veriliyor.
türkiye
istiklal caddesi
taksim meydanı
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seçim, istiklal caddesi, taksim meydanı
seçim, istiklal caddesi, taksim meydanı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kapatılan İstiklal Caddesi açıldı
21:29 01.05.2023 (güncellendi: 21:33 01.05.2023) Abone ol
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırılmasıyla vatandaşlar ve turistler caddeye giriş yapmaya başladı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine izin veriliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardaki bariyerler akşam saatlerinde kaldırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrildi.
Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde polis kontrol noktalarından geçişlere izin verilirken meydan geçişlere tamamıyla kapatıldı.
Yoğun güvenlik önleminin alındığı İstiklal Caddesi, akşam saatlerinde yeniden açıldı.
Caddeye çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırıldı. Vatandaşlar ve turistler, caddeye giriş yapmaya başladı.
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine ise izin veriliyor.