https://sputniknews.com.tr/20230430/wsj-bm-uaeanin-zaporojye-ngs-ile-ilgili-girisiminin-basarisiz-oldugunu-degerlendiriyor-1070369163.html

WSJ: BM, UAEA’nın Zaporojye NGS ile ilgili girişiminin başarısız olduğunu değerlendiriyor

WSJ: BM, UAEA’nın Zaporojye NGS ile ilgili girişiminin başarısız olduğunu değerlendiriyor

WSJ, BM’nin UAEA’nın Zaporojye Nükleer Güç Santraliyle ilgili girişiminin başarısız olduğunu değerlendirdiğini aktardı. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T01:53+0300

2023-04-30T01:53+0300

2023-04-30T01:53+0300

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Wall Street Journal'ın (WSJ ) kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre BM, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını’nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Güç Santraliyle ilgili girişiminin başarısız olduğuna inanıyor.Haberde, “Haftalardır BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ekibi diplomatlara ve diğerlerine UAEA’nın girişiminin başarısız olduğunu söylüyor” ifadelerine yer verildi.Gazeteye göre, üst düzey BM yetkilileri Şubat ayında bu alandaki diplomatik çabaları üslenmeyi planladıklarını açıklamıştı. Kaynaklara göre Guterres, yeni fikirleri tartışmak için Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

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wsj, wsj, wall street journal (wsj), bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye