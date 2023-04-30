Ümit Özdağ: Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına izin vermeyecek

"Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına, Türk milletinin HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek. Türk halkı, Türkiye'nin Ortadoğulaştırılmasına izin vermeyecek. İzin vermediğini de Zafer Partisi'ne desteğini açıklayarak gösterecek. Eğer bir kısım halkımız Ata İttifakı'na ve Zafer Partisi'ne destek vermezse onlar da bizim gibi düşünmedikleri için değil, bizim onlara yeterince ulaşamadığımızdan kaynaklanan bir nedenden dolayı bu seçimde destek vermeyecek."