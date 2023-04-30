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Ümit Özdağ: Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına izin vermeyecek
Ümit Özdağ: Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına izin vermeyecek
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Burdur il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirerek, yeni üyelere rozet taktı. Özdağ, burada yaptığı... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T15:57+0300
2023-04-30T16:06+0300
politika
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ümit özdağ
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Burdur'da il başkanlığı binasının açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Partisi olarak ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik tüm Türkiye'de çalışma yürüttüklerini söyledi.Zafer Partisi'nin ve Sinan Oğan'ın arkasında Türk milletinin desteğinin yükseldiğini gördüklerini belirten Özdağ, şöyle konuştu:Özdağ, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktıktan ve gençlerle fotoğraf çektirdikten sonra Aydın'a hareket etti.
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zafer partisi, ümit özdağ, türkiye, türk, seçim
zafer partisi, ümit özdağ, türkiye, türk, seçim

Ümit Özdağ: Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına izin vermeyecek

15:57 30.04.2023 (güncellendi: 16:06 30.04.2023)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Burdur il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirerek, yeni üyelere rozet taktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Burdur il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirerek, yeni üyelere rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Burdur il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirerek, yeni üyelere rozet taktı. Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına, Türk milletinin HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek" dedi.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Burdur'da il başkanlığı binasının açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Partisi olarak ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik tüm Türkiye'de çalışma yürüttüklerini söyledi.
Zafer Partisi'nin ve Sinan Oğan'ın arkasında Türk milletinin desteğinin yükseldiğini gördüklerini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına, Türk milletinin HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek. Türk halkı, Türkiye'nin Ortadoğulaştırılmasına izin vermeyecek. İzin vermediğini de Zafer Partisi'ne desteğini açıklayarak gösterecek. Eğer bir kısım halkımız Ata İttifakı'na ve Zafer Partisi'ne destek vermezse onlar da bizim gibi düşünmedikleri için değil, bizim onlara yeterince ulaşamadığımızdan kaynaklanan bir nedenden dolayı bu seçimde destek vermeyecek."

Özdağ, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktıktan ve gençlerle fotoğraf çektirdikten sonra Aydın'a hareket etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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