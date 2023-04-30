https://sputniknews.com.tr/20230430/ukrayna-gucleri-rusyanin-bryansk-bolgesine-saldirdi-2-olu-1070375993.html

Ukrayna güçleri, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne saldırdı: 2 ölü

Ukrayna güçleri, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne saldırdı: 2 ölü

Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Kiev'e bağlı güçlerin Suzemka köyüne 2 ayrı saldırı düzenlediğini ve 2... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T10:17+0300

2023-04-30T10:17+0300

2023-04-30T10:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

bryansk

saldırı

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Bogomaz'ın Ukrayna ordusunun ilk saldırısıyla ilgili açıklaması gece saat 01.00 civarında Telegram hesabından geldi."Ukraynalı aşırı milliyetçiler tarafından düzenlenen saldırı sonucunda maalesef 2 sivil hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bir ev tamamen yıkıldı, 2 evde ise kısmi hasar meydana geldi" diyen Bogomaz, acil durum ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunduğunu aktardı.Sabah 05.25'te bir açıklama daha yapan Bogomaz, Ukrayna'nın Suzemka'ya daha saldırdığını duyurdu.Ukraynalı güçlerin çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı düzenlediğini ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin bazı roketleri vurduğunu kaydeden Bogomaz, ikinci saldırıda yaralı bulunmadığını ve bir evin kısmen hasar aldığını açıkladı.

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ukrayna, bryansk, saldırı