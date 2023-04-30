https://sputniknews.com.tr/20230430/twitter-medvedevin-polonyayla-ilgili-paylasimlarini-kisitladi-bunu-nasil-buldun-elon-musk-1070382828.html

Twitter, Medvedev'in Polonya'yla ilgili paylaşımlarını kısıtladı: 'Bunu nasıl buldun Elon Musk?'

Twitter, Medvedev'in Polonya'yla ilgili paylaşımlarını kısıtladı: 'Bunu nasıl buldun Elon Musk?'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Twitter'da İngilizce hesabından yaptığı Polonya hakkındaki paylaşımının kısıtlandığını belirtti... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T12:33+0300

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dünya

rusya

dmitriy medvedev

tweet

elon musk

polonya

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Medvedev, dün İngilizce hesabından Varşova'da sadece Rusofobikler bulunduğu ve Ukrayna Polonyalı paralı askerlerle dolu olduğu sürece Polonya'nın varlık göstermemesi gerektiğini ifade etmişti. Kısa bir süre sonra Twitter, Medvedev'in mesajını kaldırarak "Bu Tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti" uyarısına yer verdi.Rusça Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Medvedev, "Twitter yönetimi, İngilizce hesaptaki son paylaşımımın görüntülenmesini bazı kuralların ihlali nedeniyle kısıtladı. Fakat Rusya'yı imha etme çağrısı içeren paylaşımlar, platformun kuralları dahilinde yer alıyor. Bunu nasıl buldun Elon Musk?" ifadelerini kullandı.Medvedev, Twitter'i eleştirdiği bu tweetine Polonya hakkındaki paylaşımının Rusça, İngilizce ve Lehçe versiyonlarını da ekledi. Fakat Twitter bu mesajı da kısıtladı. Twitter'ın bu tutumuna bir tepki daha gösteren Medvedev, "2010'dan 2023'e Twitter'ın yozlaşma geçmişi" mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

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