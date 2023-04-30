Twitter, Medvedev'in Polonya'yla ilgili paylaşımlarını kısıtladı: 'Bunu nasıl buldun Elon Musk?'
12:33 30.04.2023 (güncellendi: 12:35 30.04.2023)
© AFP 2023 / CHRIS DELMASElon Musk
© AFP 2023 / CHRIS DELMAS
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Twitter'da İngilizce hesabından yaptığı Polonya hakkındaki paylaşımının kısıtlandığını belirtti. Medvedev'in kısıtlamaya tepki olarak attığı Rusça tweet de engellendi.
Medvedev, dün İngilizce hesabından Varşova'da sadece Rusofobikler bulunduğu ve Ukrayna Polonyalı paralı askerlerle dolu olduğu sürece Polonya'nın varlık göstermemesi gerektiğini ifade etmişti. Kısa bir süre sonra Twitter, Medvedev'in mesajını kaldırarak "Bu Tweet, Twitter Kuralları'nı ihlal etti" uyarısına yer verdi.
Rusça Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Medvedev, "Twitter yönetimi, İngilizce hesaptaki son paylaşımımın görüntülenmesini bazı kuralların ihlali nedeniyle kısıtladı. Fakat Rusya'yı imha etme çağrısı içeren paylaşımlar, platformun kuralları dahilinde yer alıyor. Bunu nasıl buldun Elon Musk?" ifadelerini kullandı.
Medvedev, Twitter'i eleştirdiği bu tweetine Polonya hakkındaki paylaşımının Rusça, İngilizce ve Lehçe versiyonlarını da ekledi. Fakat Twitter bu mesajı da kısıtladı.
Twitter'ın bu tutumuna bir tepki daha gösteren Medvedev, "2010'dan 2023'e Twitter'ın yozlaşma geçmişi" mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.
Rusça Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Medvedev, "Twitter yönetimi, İngilizce hesaptaki son paylaşımımın görüntülenmesini bazı kuralların ihlali nedeniyle kısıtladı. Fakat Rusya'yı imha etme çağrısı içeren paylaşımlar, platformun kuralları dahilinde yer alıyor. Bunu nasıl buldun Elon Musk?" ifadelerini kullandı.
Medvedev, Twitter'i eleştirdiği bu tweetine Polonya hakkındaki paylaşımının Rusça, İngilizce ve Lehçe versiyonlarını da ekledi. Fakat Twitter bu mesajı da kısıtladı.
Twitter'ın bu tutumuna bir tepki daha gösteren Medvedev, "2010'dan 2023'e Twitter'ın yozlaşma geçmişi" mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.
История деградации Твиттера с 2010 по 2023 pic.twitter.com/BBdWYTxzVQ— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) April 29, 2023