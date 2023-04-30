https://sputniknews.com.tr/20230430/turkiye-kamu-senden-memura-ek-zam-talebi-1070366564.html

Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, "Asgari ücretli, işçi, çiftçi, dar ve sabit gelirli, esnaf, şirket sahibi ve iş dünyasına ilişkin müjdeler... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T00:18+0300

2023-04-30T00:18+0300

2023-04-30T00:23+0300

türkiye

1 mayıs

talip geylan

çiftçi

işçi

zam

memur zammı

memur

türkiye kamu-sen

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi talebinde bulundu.Geylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için taşıdığı anlam ve değerin büyüklüğüne işaret etti."1 Mayıs'ın, gerginliklerin yaşandığı bir gün olmaktan çıkarılıp, adına yakışır bir bayram havası içinde kutlanan, daha uzun bir zamana yayılan, tüm çalışanların sorunlarının gündeme taşındığı ve çözüme kavuşturulduğu bir süreç olmasını arzu etmekteyiz" ifadesini kullanan Geylan, ancak bu şekilde 1 Mayıs'ın tüm çalışanlar açısından daha anlamlı hale gelebileceğini, tüm sendikaların asgari müştereklerde fikir birliği sağlayabileceğini belirtti.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle siyasi partiler ve adayların çeşitli toplum kesimleri için vaatlerde bulunduğunu, hükümetin toplumun geniş kesimlerine yönelik birtakım teşvik, iyileştirme ve zam kararları aldığına değinen Geylan, şunları kaydetti:'Refah payı verilerek alım güçleri yükseltilmeli'Memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesini, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmesini, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesini beklediklerini aktaran Geylan, 1'inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması gerektiğini ifade etti.Geylan, memurların taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

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1 mayıs, talip geylan, çiftçi, işçi, zam, memur zammı, memur, türkiye kamu-sen, 1 mayıs emek ve dayanışma günü