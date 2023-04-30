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Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, "Asgari ücretli, işçi, çiftçi, dar ve sabit gelirli, esnaf, şirket sahibi ve iş dünyasına ilişkin müjdeler... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023-04-30T00:23+0300
türkiye
1 mayıs
talip geylan
çiftçi
işçi
zam
memur zammı
memur
türkiye kamu-sen
1 mayıs emek ve dayanışma günü
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi talebinde bulundu.Geylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için taşıdığı anlam ve değerin büyüklüğüne işaret etti."1 Mayıs'ın, gerginliklerin yaşandığı bir gün olmaktan çıkarılıp, adına yakışır bir bayram havası içinde kutlanan, daha uzun bir zamana yayılan, tüm çalışanların sorunlarının gündeme taşındığı ve çözüme kavuşturulduğu bir süreç olmasını arzu etmekteyiz" ifadesini kullanan Geylan, ancak bu şekilde 1 Mayıs'ın tüm çalışanlar açısından daha anlamlı hale gelebileceğini, tüm sendikaların asgari müştereklerde fikir birliği sağlayabileceğini belirtti.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle siyasi partiler ve adayların çeşitli toplum kesimleri için vaatlerde bulunduğunu, hükümetin toplumun geniş kesimlerine yönelik birtakım teşvik, iyileştirme ve zam kararları aldığına değinen Geylan, şunları kaydetti:'Refah payı verilerek alım güçleri yükseltilmeli'Memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesini, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmesini, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesini beklediklerini aktaran Geylan, 1'inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması gerektiğini ifade etti.Geylan, memurların taleplerine ilişkin şunları kaydetti:
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1 mayıs, talip geylan, çiftçi, işçi, zam, memur zammı, memur, türkiye kamu-sen, 1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs, talip geylan, çiftçi, işçi, zam, memur zammı, memur, türkiye kamu-sen, 1 mayıs emek ve dayanışma günü

Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi

00:18 30.04.2023 (güncellendi: 00:23 30.04.2023)
© AAMemur maaşlarına zam yapıldı
Memur maaşlarına zam yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, "Asgari ücretli, işçi, çiftçi, dar ve sabit gelirli, esnaf, şirket sahibi ve iş dünyasına ilişkin müjdeler verilirken memurlarımız da ek zam müjdesi beklemektedir" dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi talebinde bulundu.
Geylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugünün kendileri için taşıdığı anlam ve değerin büyüklüğüne işaret etti.
"1 Mayıs'ın, gerginliklerin yaşandığı bir gün olmaktan çıkarılıp, adına yakışır bir bayram havası içinde kutlanan, daha uzun bir zamana yayılan, tüm çalışanların sorunlarının gündeme taşındığı ve çözüme kavuşturulduğu bir süreç olmasını arzu etmekteyiz" ifadesini kullanan Geylan, ancak bu şekilde 1 Mayıs'ın tüm çalışanlar açısından daha anlamlı hale gelebileceğini, tüm sendikaların asgari müştereklerde fikir birliği sağlayabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle siyasi partiler ve adayların çeşitli toplum kesimleri için vaatlerde bulunduğunu, hükümetin toplumun geniş kesimlerine yönelik birtakım teşvik, iyileştirme ve zam kararları aldığına değinen Geylan, şunları kaydetti:
"Asgari ücretli, işçi, çiftçi, dar ve sabit gelirli, esnaf, şirket sahibi ve iş dünyasına ilişkin müjdeler verilirken memurlarımız da ek zam müjdesi beklemektedir. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi, güvenli bir gelecek, huzurlu bir toplum oluşturulmasının olmazsa olmazıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde insan onuruna yaraşır bir yaşam, adil bir gelir dağılımı, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz."

'Refah payı verilerek alım güçleri yükseltilmeli'

Memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesini, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmesini, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesini beklediklerini aktaran Geylan, 1'inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması gerektiğini ifade etti.
Geylan, memurların taleplerine ilişkin şunları kaydetti:
"Günün şartlarına uygun olarak sosyal yardımlar, ek ders, nöbet ücreti, fazla mesai gibi ödemelerin artırılması, kira, giyim, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulması, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarının barınma ihtiyacı başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi, memur maaş sisteminin sadeleştirilerek tüm memurların yürüttüğü kamu hizmetinin gerektirdiği niteliklere uygun bir maaş almalarının sağlanması, kamuda mülakat uygulamasının bir an önce kaldırılarak liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi, 4/C'li iken 4/B'ye geçen kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atamalarının yapılması, kamu çalışanlarına şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin alınması, 4688 sayılı Kanunun revize edilerek toplu sözleşme sisteminin katılımcı ve sonuç alıcı bir hale gelmesi için imza ve itiraz yetkilerinin toplu sözleşmeye katılan tüm konfederasyon ve sendika temsilcileri lehine genişletilmesi, 657 sayılı Kanun'un revize edilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi kamu görevlilerimizin yetkililerden acil olarak çözülmesini beklediği konuların başında gelmektedir. "
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