Tokat'ın dar mahalleleri: Yaşayanlar sokaklara göre otomobil alıyor

"Burada sokaklar dar, bilmeyen kişiler hızlı gittiğinde kazalar olabiliyor veya yol trafiği tıkanabiliyor. Burada sokaklar çok dar olduğu için insanlar da ona göre araba alıyorlar. Burada yaşayan insanlar daha küçük arabalar tercih ediyorlar, çünkü normal bir sedan araba bu sokaklara pek sığmıyor. Trafik yoğun olduğu zaman burada araçlar karşı karşıya geliyor ve sıkıntı olabiliyor, bu sokaklar acemi şoförlerin korkulu rüyası oluyor. Çocukluğum burada geçti bu sokaklara baktığınızda biraz İtalya sokaklarına benziyor ancak Tokat'ta olduğu için ön plana çıkmıyor. Bu sokak Tokat'ın ilk yerleşim yerlerinden biri sokakların dar olmasının nedeni de bu durumdan kaynaklı. Geçmişte at arabalarının ve insanların yürümesi için yapılmış günümüz çağında arabalar için çok dar kalıyor."