https://sputniknews.com.tr/20230430/sinan-ogandan-soyluya-bir-dakika-bile-o-gorevde-kalmaman-lazim-1070371106.html

Sinan Oğan'dan Soylu'ya: Bir dakika bile o görevde kalmaman lazım

Sinan Oğan'dan Soylu'ya: Bir dakika bile o görevde kalmaman lazım

Samsun'da konuşan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak artık bu ülkede bir dakika bile o görevde kalmaman lazım... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T03:00+0300

2023-04-30T03:00+0300

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2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

mustafa kemal atatürk

ata ittifakı

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Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samsun'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yurdun her yerinde seçim çalışmaları yaptığını, kendilerine kamuoyunun ilgisinin hızlı şekilde arttığını söyledi.Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Oğan, kentte ilk ziyaretini Bandırma Vapur Müzesi'ne yaptığına işaret etti.Ata İttifakı olarak yola çıktıklarından bu yana aldıkları mesafeyi son derece başarılı bulduklarını anlatan Oğan, "Birileri farklı birtakım oyunlarla bizi daha aşağıda göstermeye çalışsa da artık mızrak çuvala sığmıyor. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, gittiği her yerde Ata İttifakı milletvekilleriyle bulundukları toplumda büyük sevgi seliyle karşılanıyor" ifadesini kullandı.'Toplumun ne inancına ne yaşam şekline bizlerin karışma hakkı yoktur'Oğan, Türkiye'nin huzur ve birlik içinde seçime gitmesini istediklerini, bu nedenle bütün açıklamalarını Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü üzerinden yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Temiz bir dil kullanıyoruz'Oğan, 14 Mayıs seçimlerine az süre kaldığını, ortamı gerilime götürecek davranışlarda bulunulmaması gerektiğini belirterek, "Türk milletinin artık kamplaşmaya mecali kalmadı. İnsanlarımızı bölmeye, parçalamaya çalışmayın. Raydan çıkardığınız Türkiye'yi yeniden rayına oturtmak için çok çaba sarf ediyoruz. Temiz bir dil kullanıyoruz. Bizim kullandığımız bu temiz dil, toplumun genelinde karşılık buluyor ama sizin kullandığınız ayrıştırıcı dil, ayrımcı dil toplumu geriyor" diye konuştu.'Bir sene içinde sığınmacıları geri göndermeyi taahhüt ediyoruz'Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı seçilmeniz durumunda ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna Oğan, şu karşılığı verdi:Oğan, basın toplantısının ardından kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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sinan oğan, mustafa kemal atatürk, ata ittifakı