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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/sinan-ogandan-soyluya-bir-dakika-bile-o-gorevde-kalmaman-lazim-1070371106.html
Sinan Oğan'dan Soylu'ya: Bir dakika bile o görevde kalmaman lazım
Sinan Oğan'dan Soylu'ya: Bir dakika bile o görevde kalmaman lazım
Samsun'da konuşan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak artık bu ülkede bir dakika bile o görevde kalmaman lazım... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T03:00+0300
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2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
mustafa kemal atatürk
ata ittifakı
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Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samsun'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yurdun her yerinde seçim çalışmaları yaptığını, kendilerine kamuoyunun ilgisinin hızlı şekilde arttığını söyledi.Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Oğan, kentte ilk ziyaretini Bandırma Vapur Müzesi'ne yaptığına işaret etti.Ata İttifakı olarak yola çıktıklarından bu yana aldıkları mesafeyi son derece başarılı bulduklarını anlatan Oğan, "Birileri farklı birtakım oyunlarla bizi daha aşağıda göstermeye çalışsa da artık mızrak çuvala sığmıyor. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, gittiği her yerde Ata İttifakı milletvekilleriyle bulundukları toplumda büyük sevgi seliyle karşılanıyor" ifadesini kullandı.'Toplumun ne inancına ne yaşam şekline bizlerin karışma hakkı yoktur'Oğan, Türkiye'nin huzur ve birlik içinde seçime gitmesini istediklerini, bu nedenle bütün açıklamalarını Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü üzerinden yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Temiz bir dil kullanıyoruz'Oğan, 14 Mayıs seçimlerine az süre kaldığını, ortamı gerilime götürecek davranışlarda bulunulmaması gerektiğini belirterek, "Türk milletinin artık kamplaşmaya mecali kalmadı. İnsanlarımızı bölmeye, parçalamaya çalışmayın. Raydan çıkardığınız Türkiye'yi yeniden rayına oturtmak için çok çaba sarf ediyoruz. Temiz bir dil kullanıyoruz. Bizim kullandığımız bu temiz dil, toplumun genelinde karşılık buluyor ama sizin kullandığınız ayrıştırıcı dil, ayrımcı dil toplumu geriyor" diye konuştu.'Bir sene içinde sığınmacıları geri göndermeyi taahhüt ediyoruz'Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı seçilmeniz durumunda ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna Oğan, şu karşılığı verdi:Oğan, basın toplantısının ardından kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
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sinan oğan, mustafa kemal atatürk, ata ittifakı
sinan oğan, mustafa kemal atatürk, ata ittifakı

Sinan Oğan'dan Soylu'ya: Bir dakika bile o görevde kalmaman lazım

03:00 30.04.2023 (güncellendi: 03:05 30.04.2023)
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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Samsun'da konuşan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak artık bu ülkede bir dakika bile o görevde kalmaman lazım. Çünkü sen seçimleri bir darbe girişimi olarak ifade ettin. Kimsenin ne Süleyman Soylu'nun ne ötekinin ne berikinin bu ülkedeki seçimlerin üzerine gölge düşürmeye hakkı yok" dedi.
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samsun'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yurdun her yerinde seçim çalışmaları yaptığını, kendilerine kamuoyunun ilgisinin hızlı şekilde arttığını söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Oğan, kentte ilk ziyaretini Bandırma Vapur Müzesi'ne yaptığına işaret etti.
Ata İttifakı olarak yola çıktıklarından bu yana aldıkları mesafeyi son derece başarılı bulduklarını anlatan Oğan, "Birileri farklı birtakım oyunlarla bizi daha aşağıda göstermeye çalışsa da artık mızrak çuvala sığmıyor. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, gittiği her yerde Ata İttifakı milletvekilleriyle bulundukları toplumda büyük sevgi seliyle karşılanıyor" ifadesini kullandı.

'Toplumun ne inancına ne yaşam şekline bizlerin karışma hakkı yoktur'

Oğan, Türkiye'nin huzur ve birlik içinde seçime gitmesini istediklerini, bu nedenle bütün açıklamalarını Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü üzerinden yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ama dün üzülerek gördüm ki hem Binali Yıldırım'ın hem Bekir Bozdağ'ın hem de Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu toplumu germeye, bu toplumu bölmeye, parçalamaya, bu toplumu kutuplaştırmaya ve çatışmaya dönük açıklamadır. Buradan uyarıyorum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak artık bu ülkede bir dakika bile o görevde kalmaman lazım. Çünkü sen seçimleri bir darbe girişimi olarak ifade ettin. Kimsenin ne Süleyman Soylu'nun ne ötekinin ne berikinin bu ülkedeki seçimlerin üzerine gölge düşürmeye hakkı yok. Bekir Bozdağ, insanlar bunu şampanya ile mi kutlar, Kur'an okuyarak mı kutlar, sana mı kalmış? Toplumun ne inancına ne yaşam şekline bizlerin karışma hakkı yoktur. Bizler insanların yediğiyle içtiğiyle ilgilenmemeliyiz. Bizler insanların akşam karnı doymuş, dengeli beslenmiş şekilde yatağa girip girmediğiyle ilgilenmeliyiz."

'Temiz bir dil kullanıyoruz'

Oğan, 14 Mayıs seçimlerine az süre kaldığını, ortamı gerilime götürecek davranışlarda bulunulmaması gerektiğini belirterek, "Türk milletinin artık kamplaşmaya mecali kalmadı. İnsanlarımızı bölmeye, parçalamaya çalışmayın. Raydan çıkardığınız Türkiye'yi yeniden rayına oturtmak için çok çaba sarf ediyoruz. Temiz bir dil kullanıyoruz. Bizim kullandığımız bu temiz dil, toplumun genelinde karşılık buluyor ama sizin kullandığınız ayrıştırıcı dil, ayrımcı dil toplumu geriyor" diye konuştu.

'Bir sene içinde sığınmacıları geri göndermeyi taahhüt ediyoruz'

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı seçilmeniz durumunda ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna Oğan, şu karşılığı verdi:
"Ülkemizin birliği ve bütünlüğü her şeyin üstünde olacak. 20 senenin bu ülkenin üzerinde yarattığı tahribat var. Biz bu tahribatı önleyecek birçok çalışma içerisinde olacağız. Bizim birinci senemiz onarım senesi olacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kurumlarının onarımı ihtiyacı var. Bu ülkeyi yeniden onarım sürecine sokmak lazım. Birinci olarak adaleti sağlayacağız. Adaletin herkese lazım olacağı kanaatindeyiz. Bu ülkenin artık 13 milyon sığınmacıyı bir gün bile ülkede tutmaya ne ekonomik ne kültürel ne diğer parametreler açısından tahammülü kalmadı. Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk kararnamem, sığınmacıların geri gönderilmesi üzerine olacak. Biz bir sene içinde sığınmacıları geri göndermeyi taahhüt ediyoruz."
Oğan, basın toplantısının ardından kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
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