https://sputniknews.com.tr/20230430/sinan-ogan-vatandaslarimizi-hdp-ile-huda-par-arasina-sikistirmayacagiz-diyoruz-1070409529.html

Sinan Oğan: 'Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız' diyoruz

Sinan Oğan: 'Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız' diyoruz

"Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız diyoruz" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "İnsanlar değişim istiyor. Gençler... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T22:58+0300

2023-04-30T22:58+0300

2023-04-30T23:09+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

seçim

cumhurbaşkanı adayı

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Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Biz yüzde 3 ile başladık. İmza sürecinin heme ardından yüzde 7 seviyesine geldik. Şu anda yüzde 7-9 bandındayız. Özellikle Muharrem İnce'nin oyları bana kayıyor" açıklamasında bulundu. Oğan, "Biz vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız diyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:

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2023

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Sputnik Türkiye

sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanı adayı