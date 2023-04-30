https://sputniknews.com.tr/20230430/sinan-ogan-vatandaslarimizi-hdp-ile-huda-par-arasina-sikistirmayacagiz-diyoruz-1070409529.html
Sinan Oğan: 'Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız' diyoruz
Sinan Oğan: 'Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız' diyoruz
"Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız diyoruz" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "İnsanlar değişim istiyor. Gençler... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T22:58+0300
2023-04-30T22:58+0300
2023-04-30T23:09+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
seçim
cumhurbaşkanı adayı
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Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Biz yüzde 3 ile başladık. İmza sürecinin heme ardından yüzde 7 seviyesine geldik. Şu anda yüzde 7-9 bandındayız. Özellikle Muharrem İnce'nin oyları bana kayıyor" açıklamasında bulundu. Oğan, "Biz vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız diyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:
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sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanı adayı
sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanı adayı
Sinan Oğan: 'Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız' diyoruz
22:58 30.04.2023 (güncellendi: 23:09 30.04.2023) Abone ol
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"Vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız diyoruz" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız" dedi.
Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Biz yüzde 3 ile başladık. İmza sürecinin heme ardından yüzde 7 seviyesine geldik. Şu anda yüzde 7-9 bandındayız. Özellikle Muharrem İnce'nin oyları bana kayıyor" açıklamasında bulundu.
Oğan, "Biz vatandaşlarımızı HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız diyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:
İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyenler bana oy verecek. Bu seçimlerde bir sürpriz olacak.
Biz yüzde 3 ile başladık. İmza sürecinin heme ardından yüzde 7 seviyesine geldik. Şu anda yüzde 7-9 bandındayız. Özellikle Muharrem İnce'nin oyları bana kayıyor.