https://sputniknews.com.tr/20230430/rusya-rus-birlikleri-artyomovskta-dort-mahallenin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-1070401192.html

Rusya: Rus birlikleri Artyomovsk'ta dört mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi

Rusya: Rus birlikleri Artyomovsk'ta dört mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un (Bahmut) batı kesiminde dört mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerini... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T18:36+0300

2023-04-30T18:36+0300

2023-04-30T18:36+0300

ukrayna krizi

rusya

artyomovsk

igor konaşenkov

donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un batı kesiminde dört mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerine dikkat çeken Konaşenkov, Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin ise kentin kuzey ve güney banliyölerinde düşmanın eylemlerini engellediğini aktardı.Tümgeneral Konaşenkov, “Güney Askeri Grubuna ait hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Bogdanovka ve Artyomovskoye yerleşim bölgelerindeki birlikleri bozguna uğratıldı” dedi ve şöyle devam etti:Rus ordusunun Kramatorsk bölgesindeki demiryolu istasyonundaki tren konvoyunu vurması sonucu Ukrayna ordusunun 200 tona yakın mühimmatının imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, ayrıca Sumi bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 117. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait araç ve silah onarım ünitesinin de vurulduğu bilgisini verdi.Rus komutan, “Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Saldırı Tugayı’nın komuta merkezi vuruldu” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:LHC’nin Belogorovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayı’nın topçu mühimmat deposunun imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-ukraynanin-herson-grubu-komuta-kademesinin-bulundugu-yer-uzun-menzilli-silahlarla-vuruldu-1070356756.html

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