https://sputniknews.com.tr/20230430/rusya-rus-birlikleri-artyomovskta-dort-mahallenin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-1070401192.html
Rusya: Rus birlikleri Artyomovsk'ta dört mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi
Rusya: Rus birlikleri Artyomovsk'ta dört mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un (Bahmut) batı kesiminde dört mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerini... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T18:36+0300
2023-04-30T18:36+0300
2023-04-30T18:36+0300
ukrayna krizi
rusya
artyomovsk
igor konaşenkov
donetsk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070321086_0:88:3025:1790_1920x0_80_0_0_5e80efbc598edf76d0a867fceb9d9c63.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un batı kesiminde dört mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerine dikkat çeken Konaşenkov, Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin ise kentin kuzey ve güney banliyölerinde düşmanın eylemlerini engellediğini aktardı.Tümgeneral Konaşenkov, “Güney Askeri Grubuna ait hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Bogdanovka ve Artyomovskoye yerleşim bölgelerindeki birlikleri bozguna uğratıldı” dedi ve şöyle devam etti:Rus ordusunun Kramatorsk bölgesindeki demiryolu istasyonundaki tren konvoyunu vurması sonucu Ukrayna ordusunun 200 tona yakın mühimmatının imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, ayrıca Sumi bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 117. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait araç ve silah onarım ünitesinin de vurulduğu bilgisini verdi.Rus komutan, “Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Saldırı Tugayı’nın komuta merkezi vuruldu” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:LHC’nin Belogorovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayı’nın topçu mühimmat deposunun imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-ukraynanin-herson-grubu-komuta-kademesinin-bulundugu-yer-uzun-menzilli-silahlarla-vuruldu-1070356756.html
rusya
artyomovsk
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070321086_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_74d2e75f3f7a5d9526aa9d1b12edd6cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, artyomovsk, igor konaşenkov, donetsk
rusya, artyomovsk, igor konaşenkov, donetsk
Rusya: Rus birlikleri Artyomovsk'ta dört mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un (Bahmut) batı kesiminde dört mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un batı kesiminde dört mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerine dikkat çeken Konaşenkov, Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin ise kentin kuzey ve güney banliyölerinde düşmanın eylemlerini engellediğini aktardı.
Tümgeneral Konaşenkov, “Güney Askeri Grubuna ait hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Bogdanovka ve Artyomovskoye yerleşim bölgelerindeki birlikleri bozguna uğratıldı” dedi ve şöyle devam etti:
“Son bir günde hava kuvvetleri, Artyomovsk kentinin yer aldığı bölgede dört sorti yaptı. Grubun topçu birlikleri 61 atış görevini tamamladı.”
Rus ordusunun Kramatorsk bölgesindeki demiryolu istasyonundaki tren konvoyunu vurması sonucu Ukrayna ordusunun 200 tona yakın mühimmatının imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, ayrıca Sumi bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 117. Bölgesel Savunma Tugayı’na ait araç ve silah onarım ünitesinin de vurulduğu bilgisini verdi.
Rus komutan, “Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Belogorovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Saldırı Tugayı’nın komuta merkezi vuruldu” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Mekanize Tugayı’nın ve özel harekat kuvvetlerinin bir müfrezesinin geçici konuşlanma noktalarına yapılan füze saldırısı sonucu 200’ün üzerinde Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, yaklaşık 280 kişi ise farklı yaralanmalarla tahliye edildi.”
LHC’nin Belogorovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayı’nın topçu mühimmat deposunun imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.