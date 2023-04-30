https://sputniknews.com.tr/20230430/paraguay-70-yildir-iktidardaki-partinin-kaderi-icin-sandik-basinda-sonuc-tayvani-da-ilgilendiriyor-1070395565.html

Paraguay 70 yıldır iktidardaki partinin kaderi için sandık başında: Sonuç Tayvan'ı da ilgilendiriyor

Paraguay 70 yıldır iktidardaki partinin kaderi için sandık başında: Sonuç Tayvan'ı da ilgilendiriyor

Çin'in temsilcisi olarak Tayvan'ı tanıyan az sayıda ülkeden biri olan Paraguay, yolsuzluk ve yoksulluğun damga vurduğu seçim için bugün sandık başında. Seçim... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T17:27+0300

2023-04-30T17:27+0300

2023-04-30T17:44+0300

dünya

güney amerika

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colorado partisi

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sol

koalisyon

ittifak

seçim

çin

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Paraguay'ın 7.5 milyonluk nüfusunun 4.8 milyonunun bugün sandık başına çağrıldığı seçimde gözler 2010'lardaki kısa bir ara dışında 70 yıldan uzun süredir iktidarda olan Colorado Partisi'nin akıbetinde. En çok oyu olan kazanacakGüney Amerika'nın küçük ülkesinin halkı yaygın yolsuzluk, artan suç ve ekonomik eşitsizlikle mücadele arayışı içinde devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı, 45 senatör, 80 milletvekili ve 17 vali seçiyor.Seçim tek turlu olduğundan 13 devlet başkanı adayı içinden en çok oyu olan koltuğa oturacak.Muhalefet koalisyonu 14 partiden oluşuyorAnayasa gereği sadece tek dönem görev yapabilen Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in yerini almak için öne çıkan isimler ise Colorado Partisi'nin adayı Santiago Peña ile 14 muhalefet partisini biraraya getiren merkez sol koalisyon Yeni Paraguay İçin Ulusal Diyalog'dan (Concertacion Nacional) Efrain Alegre.Muhalefet lideri 3. kez devlet başkanlığına adayAnketler, bunun son dönemlerin en başa baş seçimi olacağını öngördü. Latin Amerika ülkelerindeki son seçimler görevdeki liderleri, iktidardaki hükümetleri gönderme eğilimine girmişken, Paraguay'daki anketler Kongre'de ikinci büyük güç Liberal Parti'nin lideri ve 3. kez devlet başkanlığı adayı olan 60 yaşındaki avukat Efrain Alegre az farkla önde gösterdi.1947'den beri iktidardaki partiAlegre'nin baş rakibi ise Colorado Partisi'nin 1947'den beri diktatörlük aracılığıyla ve 1989'da demokrasinin tesisinden bu yana neredeyse kesintisiz iktidarını sürdürmeyi uman 44 yaşındaki ekonomist ve eski maliye bakanı Santiago Pena.Ekonomi ve dış politikada farklılık gösterseler de, iki rakip de ezici çoğunlukla Katolik ülkenin toplumsal politikaları bakımından kürtaj ve eşcinsel evlilik karşıtı muhafazakarlar.Seçim merkezleri katılım çağrıları eşliğinde açılırken, başkent Asuncion'da ilk oy kullananlardan biri olan Devlet Başkanı Abdo, "Katılım ne kadar yüksekse, demokrasinin meşruiyeti de o kadar yüksek olur" dedi.Alegre'den Tayvan'ın tanınması politikasını değiştirme sözüParaguay, Çin yerine Tayvan'ı tanıyan sadece 13 ülkeden biri olduğundan, seçim sonuçları uluslararası ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğurabilir.Kampanya sırasında seçimi kazanırsa Tayvan'ın tanınması politikasını gözden geçireceğine dair söz veren Alegre, AFP'ye de şunları söyledi:Çin ile Tayvan arasında önemli bir diplomatik savaş alanı haline gelen Latin Amerika'da eğilim Taipei'den Pekin'e döndü.Kosta Rika 2007, Panama 2017, El Salvador 2018, Nikaragua 2021'de Tayvan'ı bırakıp Çin'i tanıdığını duyurdu. Son olarak Mart 2023'te Honduras, Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni (ÇHC), Çin'in temsilcisi olarak tanıdığını duyurdu. Açıklamada "Honduras hükümeti, dünyada tek bir Çin olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'in tamamını temsil eden tek meşru hükümet olduğunu tanır" denildi.Pena 'Tayvan'la devam, Kudüs'e büyükelçilik' dediParaguay'daki seçim kampanyası sırasında iktidarın adayı Pena, Tayvan ile bağları sürdürme taahhüdünün üstüne İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını söyleyerek Araplarla ilişkilere de tuz biber ekti. Paraguay daha önce 2018'de büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı, ancak aylar içinde kararından çark etmişti. Pena ise "Evet, seçilirsem, Kudüs'e geri dönerim" dedi.İktidar partisinin anahtar ismine ABD yaptırımıKampanya sırasında Alegre, özellikle Colorado Partisi'ndeki yolsuzluğu hedef aldı. Yakın zamanda Colorado Partisi'nin üst düzey üyelerinden ikisi rüşvet ve Lübnan Hizbullahı üzerinden 'teröre destek' suçlamasıyla ABD yaptırımlarına maruz kaldı. Bunlar arasında Pena'nın siyasi akıl hocası eski Devlet Başkanı Horacio Cartes de var. Cartes Colorado'nun finans şefi olduğundan, ABD yaptırımlarına uğraması, partinin kasasını da boş bıraktı. Paraguay, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algıları Endeksi'nde 180 ülke arasında 137. sırada yer alıyor.Hem büyüme hem yoksullaşmaSeçime damga vuran diğer sorunların başını yoksulluk, sosyal eşitsizlik ve tırmanan suç sorunu geliyor.Paraguay Merkez Bankası'na göre GSYİH'nin 2023'te yüzde 4.8 büyümesi bekleniyor ki, bu, Latin Amerika'daki en yüksek oranlardan biri. Ancak yoksulluk, nüfusun yaklaşık dörtte birini vururken, Alegre, "Ülke ayrıcalıklı insanlarla dolu. İnsanlar ayda 100 milyon guarani (yaklaşık 14 bin ABD doları) kazanırken diğerleri açlıktan ölüyor" dedi.Yoksullardan seçime katılmama tepkisiÖzellikle yerli grupları ve bakımsız gecekondu mahallelerinin sakinleri kendilerini ihmal edilmiş hissediyor.Evlerini sel bastığından beri başkentin Tacumbu gecekondu mahallesinde eşi ve üç çocuğuyla harap bir ahşap kulübeyi paylaşan Albino Cubas, AFP'ye "Seçimle ilgilenmiyorum. Oy vermeyeceğiz. Yoksullar için ciddi bir teklif görmedim" dedi.'Bu kez oldukça garip bir belirsizlik duygusu var'Kamu politikalarını destekleyen bir grup olan PRO Desarrollo Paraguay'ı yöneten siyasi danışman Sebastian Acha ise "Önceki seçimlerde Colorado hep zaferden emindi, ama bu kez oldukça garip bir belirsizlik duygusu var" değerlendirmesini yaptı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arttıBrezilya, Bolivya ve Arjantin arasında yer alan karayla çevrili Paraguay, Avrupa'ya giden uyuşturucular için önemli bir transit haline de geldi.Mafyayla mücadele eden bir savcı, suçla mücadele eden bir belediye başkanı ve bir gazetecinin 2022'de kartellerin hesaplaşması sırasında öldürülmesinin eşliğinde organize suçtaki tırmanış da başlı başına endişe kaynağı.

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