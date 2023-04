https://sputniknews.com.tr/20230430/nebati-7-bin-500-liranin-uzerinde-maas-alan-emeklilere-refah-payi-duzenlemesi-uzerinde-calisiyoruz-1070392755.html

Nebati: 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz

Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) sanayicilerle bir araya geldi. Burada sanayicilere seslenen Nebati, depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm kurumlarla 'canla başla çalıştıklarını' kaydetti.Nebati, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Kayseri'deki desteklerin her geçen gün arttığını belirten Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kayseri’ye sağladığımız destekleri her geçen gün artırmaktayız. 2022’de Kayseri’de sağladığımız 341 adet teşvik belgesiyle yatırımın artmasına katkı sağladık. 2023’ün ilk 2 ayında da Kayseri’de yatırım yapmak isteyen müteşebbislere yönelik 53 adet teşvik belgesi düzenledik. Böylece, 1,3 milyar liralık sabit yatırım yapılmasını ve 711 kişiye iş imkânı sağlanmasını hedefliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda ülkemize katma değer sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Kamulaştırma çalışmaları devam eden Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas OSB’miz ile birlikte Kayseri’de OSB sayısı 4’e ulaşacaktır. Ayrıca, vatandaşlarımızın taze ve ucuz sebze-meyveye ulaşmalarını sağlamak için hayata geçirmeyi planladığımız Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OSB’mize tüzel kişilik kazandırdık. Kayseri’de tarımsal üretimi daha da artırmak için 2022 yılı içinde Kayseri’deki 13 bin 126 tarımsal üreticimize yaklaşık 3,7 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. 2023 Ocak-Mart döneminde de toplam 6 bin 312 üreticiye 1,4 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırdık."'Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesinde dış finansman sözleşmelerimizi imzaladık'Yerköy - Kayseri Hızlı Tren Projesi'nde 1.2 milyar euro'luk dış finansman temin ettiklerinin altını çizen Bakan Nebati, şöyle devam etti: "Kayserimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek; Hizmet ve eser siyasetini düstur edinmiş bir iktidar olarak, yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir diyor, yapılanlarla yetinmeyerek ülkemizi şahlandıracak yepyeni eserlere imza atıyoruz. Kayserili kardeşlerime buradan güzel bir haber de vermek isterim. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesine ilişkin olarak bildiğiniz üzere çalışmalarımıza devam ediyorduk. Projemizde önemli bir aşamayı daha geride bıraktık ve dış finansman sözleşmelerimizi imzaladık. Yaklaşık 1,2 milyar avroluk dış finansman temin ettik. Hem Kayserimize hem ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Projemizin sonuçlanmasıyla beraber, Kayserimizin lojistik potansiyelini kullanıp, yatırım ve istihdam için daha fazla alan açmış olacağız. Ülkemize daha fazla yatırım getirebileceğiz. Bu projenin devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryoluyla 7 saatte sağlanan Ankara - Kayseri ulaşım süresi 2 saate düşecek. Hem yük taşımacılığı hem de vatandaşlarımızın ulaşımları çok daha kolay hale gelecektir. Böylece, ülkemiz milyarlarca dolar tasarruf da sağlayacaktır."Önemli projelere imza attıklarının altını çizen Nebati, "Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihî bir adım olan Karadeniz Doğal Gazı’nı keşiften sadece 32 ay sonra süratle devreye aldık. Bu sayede, 1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz verilecektir. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret alınmayacaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece, santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı. İMECE yer gözlem uydusunu uzaya uğurladık. Savunma sanayiinde TCG Anadolu Gemisi, Altay Tankı, ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY, Hürjet, insansız savaş uçağı Kızılelma ile pek çok önemli projeye imza attık. Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti sağlıyoruz. Basit usul dışında kalan 13 Büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da basit usul çerçevesinde dâhil ediyoruz. Kentsel dönüşümü 'yarısı bizden kampanyası' ile destekliyoruz" ifadelerini kullandı.'Maliye Bakanlığı'nda bir fotoğraf verin, içinizde ukde kalmasın'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Nebati, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı anlaşılıyor ki cumhurbaşkanlığı adaylığını unutmuş, başka bir hayali var. Çünkü zihinde geçen her şey zaman zaman dile vurur. Bu bir dil sürçmesi değil; 'ben maliye bakanıyken' diyor. Cumhurbaşkanı adayı; bir defa cumhurbaşkanımızın sizin SGK ile ilgili bir takıntısı var. Sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır, o hayali kurmayın. Ama size yardımcı olacağım; lütfen gelin Maliye Bakanlığı'mızda bir fotoğraf verin, içinizde ukde kalmasın. Onu yaparız" diye konuştu.'Doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. 3 bin 220 personel alımı yapacağız'Üretilen doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını ve 3 bin 200 personel alımı yapacaklarını kaydeden Bakan Nureddin Nebati; "Başvuran toplam 4 bin 300 engelli öğretmenimizden ilk etapta 3.500’ünü sonrasında ise kalan 800 öğretmenimizin de atamasını yaptık. Mayıs ayı başında da sözleşmeli 45 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. Böylelikle sözleşmeliden memur statüsüne geçen öğretmen sayısı 93 bin 272 olacaktır. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3 bin 220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz. Ankara ve İstanbul’a yeni metro hatları kazandırdık. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattını açtık. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa’nın en uzun tüneli Yeni Zigana Tüneli’ni yakında hizmete sunacağız" şeklinde konuştu. Onlarca yılda hazırlanıp tamamlanabilecek asırlık eserleri, birkaç yılda kazandırmanın 'kendilerine nasip olduğunu' söyleyen Bakan Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim milletimiz çok iyi bilir; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizler, cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, laf değil iş üreten, milletimize hizmet üreten, en zorlu sorunlara isabetli çözümler üreten taraftayız. Durmadan, yılmadan, yorulmadan ve savrulmadan işimize odaklanarak, bu güzelim ülkeye ve insanımıza eserler kazandırmaya, doğru zamanda doğru adımlar atarak daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Asrın felaketi şüphesiz milletçe hepimizi derinden sarsmıştır. Ancak ülke ekonomimiz üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacaktır. İlk sinyaller de açık bir şekilde buna işaret ederken, makro göstergelerimizdeki görüntü de gayet olumludur. Son dönem öncü göstergelere bakıldığında bunu net bir şekilde görüyoruz. Mart-Nisan döneminde Reel Kesim Güven Endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Keza Tüketici Güveni, Kapasite kullanım oranı, PMI, ihracat ve Kurulan şirket sayısı yine artış göstermiştir. Turizm geliri yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek performansını yakalamıştır. Bu göstergelerdeki hızlı toparlanma, güçlü istikrar ortamının süreceğine dair milletimizin güveninin arttığını ortaya koymaktadır. 1 buçuk trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam istihdamı 38 milyona, İhracatımızı en az 400 milyar dolara, turizm gelirlerimizi de 100 milyar dolara yükselteceğiz. Ve bunların tamamını, yine yan yana, yine birlikte başaracağız."

