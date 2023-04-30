https://sputniknews.com.tr/20230430/msb-sirnakta-2-askerin-sehit-oldugu-kazada-surucu-tutuklandi-1070407490.html
MSB: Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı
MSB: Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı
MSB, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazaya ilişkin, askerleri taşıyan otobüsün şoförü tutuklandı. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T21:05+0300
2023-04-30T21:05+0300
2023-04-30T21:06+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
sürücü
şehit
otobüs
tutuklama
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MSB'den yapılan açıklamada, "Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak’ın yaşamını yitirdiği, 4’ü ağır 43 asker ve muavin ile otobüs sürücüsü S.F.’nin (29) yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında sürücü S.F. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücünün tutuklandığı bildirildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), sürücü, şehit, otobüs, tutuklama
milli savunma bakanlığı (msb), sürücü, şehit, otobüs, tutuklama
MSB: Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı
21:05 30.04.2023 (güncellendi: 21:06 30.04.2023) Abone ol
MSB, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazaya ilişkin, askerleri taşıyan otobüsün şoförü tutuklandı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak’ın yaşamını yitirdiği, 4’ü ağır 43 asker ve muavin ile otobüs sürücüsü S.F.’nin (29) yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında sürücü S.F. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücünün tutuklandığı bildirildi.