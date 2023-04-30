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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/meral-aksenerden-secim-tahmini-iddiam-su-1995teki-secim-sonuclari-olacak-1070368365.html
Meral Akşener'den seçim tahmini: 'İddiam şu; 1995'teki seçim sonuçları olacak'
Meral Akşener'den seçim tahmini: 'İddiam şu; 1995'teki seçim sonuçları olacak'
İYİ Parti lideri Akşener, "İddiam, sokakta gördüğüm şu; 1995'teki seçim sonuçları olacak. 2 ya da 3 puan farkla üç parti dizilecek. Birinci, ikinci, üçüncü... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T01:28+0300
2023-04-30T01:34+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Seçime ilişkin soru üzerine sahadan aldığı izlenimlere yönelik değerlendirmede bulunan Akşener, seçimlerin birinci turda biteceğini, ikinci tura kalsa bile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını, Meclis'te de çoğunluğu sağlayacaklarını düşündüğünü dile getirdi.Akşener, "Millet İttifakı partilerinin 301 olacağını, Meclis'te mutlak çoğunluğu sağlayacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Ben 301'i geçeceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.Siyasetin sert bir dili olduğu ve ciddi bir kutuplaşma yaratılıp yaratılmadığına ilişkin soruya karşılık Akşener, "milliyetçilik" adına ırkçılığı aşan çirkin bir dil oluştuğunu ve bunun topluma da yansıdığını söyledi.'Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerine çok üzüldüm'Akşener, muhalefetin veya farklı düşünenlerin iktidar tarafından "hain, terörist" gibi ifadelerle yaftalandığını öne sürerek, "Mesela Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerine çok üzüldüm. Sayın Erdoğan'a alıştık ama Binali bey saygı duyduğum, beyefendi bulduğum bir insandır. Böyle nasıl bir şeydi, üç kere izledim, kelimeleri dolaştırdı birbirine ve bize 'işgal güçleri' dedi." ifadesini kullandı.Türkiye'de doğduğunu, büyüdüğünü, Cumhuriyet'in imkanlarıyla, eğitimde sağlanan fırsat eşitliğiyle okuduğunu vurgulayan Akşener, "Bütün bunlara baktığınızda biz işgalci falan değiliz. Alt tarafı seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım. 'Ya Allah bismillah Allahu ekber' diyerek cenge gidiyoruz sanki... Binali beye gerçekten çok üzüldüm" diye konuştu.'İki adayın da adaylığına saygı duyuyorum'Akşener, "Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda kendi tabanlarına mesaj vermesi konusunda görüşünüz nedir?" sorusuna şöyle karşılık verdi:'Kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum'Akşener, "Sayın Oğan ve İnce'nin şu anda çekilmeleri mümkün değilse bile ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum. Üzerime bir görev düşse onu da yerine getiririm" dedi.'MHP, HDP daha aşağıda olacak, benim gördüğüm bu'Meral Akşener, seçim sonuçlarına yönelik soru üzerine, "İddiam, sokakta gördüğüm şu; 1995'teki seçim sonuçları olacak. 2 ya da 3 puan farkla üç parti dizilecek. Birinci, ikinci, üçüncü, biz de CHP de AK Parti de olabilir. İkişer üçer puan farkla dizileceğiz. Aynı Refah, DYP, ANAP yan yana dizilmişti, diğer partiler biraz daha aşağıdaydı. Ona benzer bir sonuç çıkacak, oranını şu an söyleyemem ama bir hafta kala söyleyebilirim. MHP, HDP daha aşağıda olacak, benim gördüğüm bu" ifadesini kullandı.'6 lider ortak miting yapacağız'Seçim çalışmaları kapsamında dokunmadık yer bırakmadıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu çalışmalara önemli destek sağladığını dile getiren Akşener, "Yarın İzmir'de ilk defa 6 lider, iki belediye başkanı da dahil olmak üzere, bir arada ortak miting yapacağız. Ankara ve İstanbul'da da ortak miting yapacağız" diye konuştu.Akşener, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda Bakanlıkların paylaşımında bir problem çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya karşılık, böyle bir paylaşımın henüz yapılmadığını, her adımın oy oranları, milletvekili sayıları gibi kıstaslar dikkate alınarak belli kurallar zincirinde atılacağını, bu yönde bir tartışma çıkmayacağına emin olduğunu söyledi.'Birinci başkan yardımcılığı istiyorum zannedildi'Altılı masada eşit bir biçimde başkan yardımcılığının konuşulduğunu ve buna hiçbir itirazının olmadığını da belirten Akşener, şöyle devam etti:'En önemli konuda da sonuçta bir orta yol bulundu'Artık asla kavga çıkmayacağını vurgulayan Akşener, altılı masada yürütülen bir müzakere örneği olarak masadan kalkmalarının ardından gelişen olayları gösterdi ve şunları ifade etti:Akşener, bir diğer soru üzerine, Millet İttifakı olarak ilk 100 güne hazırlandıklarını, bunların kararnamelere kadar hazır olduğunu, ilk iş olarak 18-24 yaş grubundaki işsiz gençlere ve evdeki kadınlara koşulsuz 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını söyledi.Hukuk, adalet ve demokrasinin tesis edilmesinden sonra gerçek yatırımcının Türkiye'ye geleceği görüşünü dile getiren Akşener, ekonominin kalkınması, istikrarı sağlamak için 2 yıla ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.
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meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim

Meral Akşener'den seçim tahmini: 'İddiam şu; 1995'teki seçim sonuçları olacak'

01:28 30.04.2023 (güncellendi: 01:34 30.04.2023)
© İHA / ALİ GÖÇ - EREN KAN-AW878440Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© İHA / ALİ GÖÇ - EREN KAN-AW878440
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İYİ Parti lideri Akşener, "İddiam, sokakta gördüğüm şu; 1995'teki seçim sonuçları olacak. 2 ya da 3 puan farkla üç parti dizilecek. Birinci, ikinci, üçüncü, biz de CHP de AK Parti de olabilir. İkişer üçer puan farkla dizileceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Seçime ilişkin soru üzerine sahadan aldığı izlenimlere yönelik değerlendirmede bulunan Akşener, seçimlerin birinci turda biteceğini, ikinci tura kalsa bile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını, Meclis'te de çoğunluğu sağlayacaklarını düşündüğünü dile getirdi.
Akşener, "Millet İttifakı partilerinin 301 olacağını, Meclis'te mutlak çoğunluğu sağlayacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Ben 301'i geçeceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.
Siyasetin sert bir dili olduğu ve ciddi bir kutuplaşma yaratılıp yaratılmadığına ilişkin soruya karşılık Akşener, "milliyetçilik" adına ırkçılığı aşan çirkin bir dil oluştuğunu ve bunun topluma da yansıdığını söyledi.

'Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerine çok üzüldüm'

Akşener, muhalefetin veya farklı düşünenlerin iktidar tarafından "hain, terörist" gibi ifadelerle yaftalandığını öne sürerek, "Mesela Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerine çok üzüldüm. Sayın Erdoğan'a alıştık ama Binali bey saygı duyduğum, beyefendi bulduğum bir insandır. Böyle nasıl bir şeydi, üç kere izledim, kelimeleri dolaştırdı birbirine ve bize 'işgal güçleri' dedi." ifadesini kullandı.
Türkiye'de doğduğunu, büyüdüğünü, Cumhuriyet'in imkanlarıyla, eğitimde sağlanan fırsat eşitliğiyle okuduğunu vurgulayan Akşener, "Bütün bunlara baktığınızda biz işgalci falan değiliz. Alt tarafı seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım. 'Ya Allah bismillah Allahu ekber' diyerek cenge gidiyoruz sanki... Binali beye gerçekten çok üzüldüm" diye konuştu.

'İki adayın da adaylığına saygı duyuyorum'

Akşener, "Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda kendi tabanlarına mesaj vermesi konusunda görüşünüz nedir?" sorusuna şöyle karşılık verdi:
"İki adayın da adaylığına saygı duyuyorum. Bizim partimizin adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hepimiz son güne kadar onun için çalışmaya devam edeceğiz. Ama bu iki arkadaşın adaylığına dair de çirkin cümleler kurulmasını doğru bulmuyorum. Bizim nesil der ki 'yarın yüz yüze bakacağız', o yüz yüze bakmayı ortadan kaldıracak sözler, tavırlar takınmamak lazım."

'Kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum'

Akşener, "Sayın Oğan ve İnce'nin şu anda çekilmeleri mümkün değilse bile ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum. Üzerime bir görev düşse onu da yerine getiririm" dedi.

'MHP, HDP daha aşağıda olacak, benim gördüğüm bu'

Meral Akşener, seçim sonuçlarına yönelik soru üzerine, "İddiam, sokakta gördüğüm şu; 1995'teki seçim sonuçları olacak. 2 ya da 3 puan farkla üç parti dizilecek. Birinci, ikinci, üçüncü, biz de CHP de AK Parti de olabilir. İkişer üçer puan farkla dizileceğiz. Aynı Refah, DYP, ANAP yan yana dizilmişti, diğer partiler biraz daha aşağıdaydı. Ona benzer bir sonuç çıkacak, oranını şu an söyleyemem ama bir hafta kala söyleyebilirim. MHP, HDP daha aşağıda olacak, benim gördüğüm bu" ifadesini kullandı.

'6 lider ortak miting yapacağız'

Seçim çalışmaları kapsamında dokunmadık yer bırakmadıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu çalışmalara önemli destek sağladığını dile getiren Akşener, "Yarın İzmir'de ilk defa 6 lider, iki belediye başkanı da dahil olmak üzere, bir arada ortak miting yapacağız. Ankara ve İstanbul'da da ortak miting yapacağız" diye konuştu.
Akşener, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda Bakanlıkların paylaşımında bir problem çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya karşılık, böyle bir paylaşımın henüz yapılmadığını, her adımın oy oranları, milletvekili sayıları gibi kıstaslar dikkate alınarak belli kurallar zincirinde atılacağını, bu yönde bir tartışma çıkmayacağına emin olduğunu söyledi.

'Birinci başkan yardımcılığı istiyorum zannedildi'

Altılı masada eşit bir biçimde başkan yardımcılığının konuşulduğunu ve buna hiçbir itirazının olmadığını da belirten Akşener, şöyle devam etti:
"Mesela ne zannedildi? Ben diğer arkadaşların arasından sıyrılıp birinci başkan yardımcılığı istiyorum zannedildi. Sonra gerçekten böyle bir talebim olmadığı ortaya çıktı çünkü birinci başkan yardımcılığı teklif edildi. Benim derdimin bu olmadığı anlaşıldı ve bu çok saygı gördü. Masada herkes hem böyle bir durum olduğunu hem de benim meselemin o olmadığını biliyor. Diğer iki belediye başkanının koşu partneri gibi konulmasının ardından ortaya çıktı ki mesele kazanmaktır, Meral Akşener'in şahsi bir talebi yoktur."

'En önemli konuda da sonuçta bir orta yol bulundu'

Artık asla kavga çıkmayacağını vurgulayan Akşener, altılı masada yürütülen bir müzakere örneği olarak masadan kalkmalarının ardından gelişen olayları gösterdi ve şunları ifade etti:
"En önemli konuda da sonuçta bir orta yol bulundu. İki belediye başkanı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından evime gönderildi, bu teklif de oradan geldi. Çünkü bugün mesela tek başına Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü bir ortamda daha fazla sopa yenilecekti, daha iğrençlikler olacaktı, manevi sopadan bahsediyorum. Şimdi hepimiz göğsümüzde bir top tutuyoruz.
Bu konu orada teklif edildi, anlaştık hatta ben yazılı bir metne döktüm. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na aynı şeyi gönderdik, ertesi gün buluştuk, metnin üzerinden geçtik. Geldik masaya, ben bu metnin bilindiğini ve o metni imzalayacağımızı bildiğimiz için geldim. Fakat Sayın Babacan ikisinin başkan yardımcısı olmasına itiraz etti. Gitti arkadaşlarıyla bir saat kadar konuştu, sonra geri geldi ve biri şehircilik bakanı biri afet bakanı olsun diye teklifte bulundu. Sonra ben meselenin kendisine ne olduğunu izah ettim, sonra da anlaştık."
Akşener, bir diğer soru üzerine, Millet İttifakı olarak ilk 100 güne hazırlandıklarını, bunların kararnamelere kadar hazır olduğunu, ilk iş olarak 18-24 yaş grubundaki işsiz gençlere ve evdeki kadınlara koşulsuz 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını söyledi.
Hukuk, adalet ve demokrasinin tesis edilmesinden sonra gerçek yatırımcının Türkiye'ye geleceği görüşünü dile getiren Akşener, ekonominin kalkınması, istikrarı sağlamak için 2 yıla ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.
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