https://sputniknews.com.tr/20230430/memleket-partisi-lideri-ince-6-ay-sonra-85-milyon-muharrem-ince-hakliymis-diyecek-1070392104.html

Memleket Partisi lideri İnce: 6 ay sonra 85 milyon 'Muharrem İnce haklıymış' diyecek

Memleket Partisi lideri İnce: 6 ay sonra 85 milyon 'Muharrem İnce haklıymış' diyecek

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T15:25+0300

2023-04-30T15:25+0300

2023-04-30T15:25+0300

politika

muharrem ince

memleket partisi

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı adayı

seçim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Pendik Gazipaşa Caddesi'nde partililerle yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün ardından partisinin standını ziyaret eden İnce, parti otobüsü üzerinden halka hitap etti.İnce, "Bu PKK'lılar, FETÖ'cüler, Hizbullahçılar, teröristler bana neden saldırıyor? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Bu yola çıkarken bunların olacağını biliyorduk. İftiraların atılacağını, sahte belgelerin düzenleneceğini biliyorduk. Ama ben bu ülkenin gençlerine söz verdim. Paranızı da çaldırmayacağım, sorularınızı da çaldırmayacağım" diye konuştu.Terör örgütleriyle iş tutmayacaklarını ve Atatürk'ün yolundan gittiklerini dile getiren İnce, Türkiye'nin pasaportunun değerini yükselteceklerini, gençlere iş bulacaklarını söyledi.İnce, milli gelirin yüzde 2'sini tarıma, yüzde 5'ini AR-GE'ye ayıracaklarını ve Merkez Bankasını bağımsız yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230430/gazeteci-dundardan-cumhurbaskani-adayi-inceye-acik-mektup--1070376522.html

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muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)