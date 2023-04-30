https://sputniknews.com.tr/20230430/memleket-partisi-lideri-ince-6-ay-sonra-85-milyon-muharrem-ince-hakliymis-diyecek-1070392104.html
Memleket Partisi lideri İnce: 6 ay sonra 85 milyon 'Muharrem İnce haklıymış' diyecek
Memleket Partisi lideri İnce: 6 ay sonra 85 milyon 'Muharrem İnce haklıymış' diyecek
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T15:25+0300
2023-04-30T15:25+0300
2023-04-30T15:25+0300
politika
muharrem ince
memleket partisi
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Pendik Gazipaşa Caddesi'nde partililerle yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün ardından partisinin standını ziyaret eden İnce, parti otobüsü üzerinden halka hitap etti.İnce, "Bu PKK'lılar, FETÖ'cüler, Hizbullahçılar, teröristler bana neden saldırıyor? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Bu yola çıkarken bunların olacağını biliyorduk. İftiraların atılacağını, sahte belgelerin düzenleneceğini biliyorduk. Ama ben bu ülkenin gençlerine söz verdim. Paranızı da çaldırmayacağım, sorularınızı da çaldırmayacağım" diye konuştu.Terör örgütleriyle iş tutmayacaklarını ve Atatürk'ün yolundan gittiklerini dile getiren İnce, Türkiye'nin pasaportunun değerini yükselteceklerini, gençlere iş bulacaklarını söyledi.İnce, milli gelirin yüzde 2'sini tarıma, yüzde 5'ini AR-GE'ye ayıracaklarını ve Merkez Bankasını bağımsız yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230430/gazeteci-dundardan-cumhurbaskani-adayi-inceye-acik-mektup--1070376522.html
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muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
muharrem ince, memleket partisi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Memleket Partisi lideri İnce: 6 ay sonra 85 milyon 'Muharrem İnce haklıymış' diyecek
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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Sonucu ne olursa olsun 6 ay sonra 85 milyon 'Muharrem İnce haklıymış' diyecek" dedi.
Pendik Gazipaşa Caddesi'nde partililerle yürüyüş yapan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün ardından partisinin standını ziyaret eden İnce, parti otobüsü üzerinden halka hitap etti.
İnce, "Bu PKK'lılar, FETÖ'cüler, Hizbullahçılar, teröristler bana neden saldırıyor? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Bu yola çıkarken bunların olacağını biliyorduk. İftiraların atılacağını, sahte belgelerin düzenleneceğini biliyorduk. Ama ben bu ülkenin gençlerine söz verdim. Paranızı da çaldırmayacağım, sorularınızı da çaldırmayacağım" diye konuştu.
Terör örgütleriyle iş tutmayacaklarını ve Atatürk'ün yolundan gittiklerini dile getiren İnce, Türkiye'nin pasaportunun değerini yükselteceklerini, gençlere iş bulacaklarını söyledi.
İnce, milli gelirin yüzde 2'sini tarıma, yüzde 5'ini AR-GE'ye ayıracaklarını ve Merkez Bankasını bağımsız yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Memleketi terk etmek yok. Doktorlarımız gitmeyecek. Benim güzel evlatlarım siz Erdoğan'a bakmayın. 'Giderseniz gidin.' diyor. Ben size ne diyorum? Sakın gitmeyin. Size bu ülkenin ihtiyacı var. Üç 'A' ile yöneteceğiz memleketi. Akıl, adalet ve ahlak. Bilim, nanoteknoloji, uzay demeye devam edeceğiz. Hukuku egemen kılacağız. Milletin çocukları asgari ücretle iş bulamazken 5 yerden maaş alan ahlaksızları göndereceğiz. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Sonucu ne olursa olsun 6 ay sonra 85 milyon 'Muharrem İnce haklıymış' diyecek. Erdoğan ile olmaz, Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz."