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ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
10:00
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/memleket-partisi-il-baskani-ve-milletvekili-adaylari-istifa-etti-1070373917.html
Memleket Partisi il başkanı ve milletvekili adayları istifa etti
Memleket Partisi il başkanı ve milletvekili adayları istifa etti
Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve milletvekili adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra milletvekili adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T05:18+0300
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2023 türkiye seçimleri
seçim
memleket partisi
istifa
mukadder yalçın
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Memleket Partisi Zonguldak Milletvekili Adayları Mukadder Yalçın ve Kenan Karaman, bazı teşkilat başkanları ile hem parti üyeliğinden hem de adaylıktan istifa ettiklerini açıkladı.Gazetecilere istifaya ilişkin açıklamalarda bulunan Mukadder Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
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seçim, memleket partisi, istifa, mukadder yalçın
seçim, memleket partisi, istifa, mukadder yalçın

Memleket Partisi il başkanı ve milletvekili adayları istifa etti

05:18 30.04.2023 (güncellendi: 05:20 30.04.2023)
© İHA / EMRE CAN BAYRAM-Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra Milletvekili Adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör, parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etti.
Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra Milletvekili Adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör, parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© İHA / EMRE CAN BAYRAM-
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Memleket Partisi Kurucu İl Başkanı ve milletvekili adayı Mukadder Yalçın, Kilimli İlçe Başkanı ve dördüncü sıra milletvekili adayı Kenan Karaman, Kozlu İlçe Başkanı Yasin Güngör, parti binasında yaptıkları basın açıklamasıyla hem parti üyeliğinden hem de milletvekili adaylığından istifa etti.
Memleket Partisi Zonguldak Milletvekili Adayları Mukadder Yalçın ve Kenan Karaman, bazı teşkilat başkanları ile hem parti üyeliğinden hem de adaylıktan istifa ettiklerini açıkladı.
Gazetecilere istifaya ilişkin açıklamalarda bulunan Mukadder Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Partimizin Genel Başkanı Muharrem İnce, partimiz kurulduğu günden beridir kirli bir üslup ile hakarete maruz bırakılmıştır. Yalnızca İnce'ye değil, şahsıma ve ülkemiz genelinde tüm örgütlere yapılan bu saldırıları esefle kınıyorum. Siyaset meydanında yer edinen çoğunluğun örnek olması gereken bir tavır ile ülkeye hitap etmesi gerektiğini hatırlatmak isterim.
Siyasi etiklikten uzak olan tüm söylemleri kınamak çözüm değildir ama değiştirmek mümkündür. Temiz siyasetin bir gün ülkemizde olacağı umudunu ise hiç yitirmedim. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle, büyük bir heyecanla çıktığım bu mücadelede yol ayrımına geldim. Genel Merkezin oluşumunda gerçekleşen kadroların yanıltıcı ve yanlış yönlendirmeleri nedeniyle geldiğimiz nokta üzücüdür. Muharrem İnce, başarılı bir siyaset adamıdır. Cesareti ve dürüstlüğüne olan güvenim tamdır. Ancak, Genel Merkezin takındığı yanlış politikalar hem Sayın Muharrem İnce'yi hem de tüm örgütleri sıkıntıya sokmuştur. Geçtiğimiz günlerde, İnce şehrimizi ziyaret etmiştir.
Muharrem İnce'nin ziyareti şahsıma çok geç bildirilmiştir. Ve ben bu yorucu süreçten ötürü hastalığım nedeniyle kendisine eşlik edemedim. Ziyaretin tarafıma geç bildirilmesini ise, iyi niyetli değerlendirmiyorum. Ülkemiz 2. yüzyılın eşiğinde çok önemli bir süreçten geçmektedir. Tarihi seçime ramak kala, parti içinde yaşadığım yanlış bulduğum birçok şeye daha fazla kayıtsız kalmayacağım. Türkiye'ye umut olacak bir partinin bu kadar özensiz, bu kadar ölçüsüz olduğunu görmek bizlere bulunduğumuz yeri bir kez daha sorgulamamız gerektiğini hatırlattı. İşte bu sebeple bir yılı aşkın süredir peşinden koştuğum, daha fazla demokrasi için desteklediğim Memleket Partisi'nden istifa kararı aldım.
Memleket Partisi'ndeki gönüllü yol arkadaşlarıma, şahsıma ve Genel Başkan Muharrem İnce'ye güvenerek bizimle yol alan her vatandaşımıza sonsuz teşekkür ederim. En büyük kazanımım olan bu güzel yüreklere selam olsun diyerek; Memleket Partisi üyeliğimden ve milletvekilliği adaylığımdan üzülerek istifa ediyorum. İnce'yi tanımanın bana kattığı kazanımlar tartışılmaz. Sizin vesileniz ile kendisine buradan saygılarımı sunuyor ve başarılar diliyorum. Bundan sonraki mücadelem kaldığı yerden devam edecektir. Buradan son bir yılda verdiğimiz siyasi mücadelede yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, istemeden de olsa incittiğimiz insanlar olduysa onlardan da özür diliyorum.
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