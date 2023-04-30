https://sputniknews.com.tr/20230430/kremlin-yetkilisi-kiriyenko-zaporojye-nukleer-guc-santralini-ziyaret-etti---1070397485.html

Kremlin yetkilisi Kiriyenko, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Kremlin yetkilisi Kiriyenko, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki Zaporojye Nükleer Güç... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T17:04+0300

2023-04-30T17:04+0300

2023-04-30T17:04+0300

ukrayna krizi

zaporojye

kremlin

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060783770_0:3:3141:1769_1920x0_80_0_0_2bae905143655b2d859847b0ff017780.jpg

Kiriyenko'nun Zaporojye NGS'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama, santralin bulunduğu Energodar kent idaresinin basın sözcülüğünden yapıldı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı, santralin bulunduğu bölgedeki genel durumu değerlendirdi ve santralin fiziksel güvenliği için alınan ek önlemler hakkında bilgi edindi" dendi. Kiriyenko, Energodar kentini gezerek kent yönetimiyle eğitimin, gençlere yönelik spor altyapısının geliştirilmesiyle ilgili konuları istişare etti. 'Rosatom Okulu' projesi kapsamında açılan ve matematik ile doğal bilimler alanında derinlemesine eğitimin verildiği birinci 'atomklass' (nükleer sınıf) sınıfını ziyaret eden Kiriyenko, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaran boks okuluna da giderek sporcuların antrenman koşullarını yerinde inceledi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti. Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam etmişti.

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, kremlin, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)