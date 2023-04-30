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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/kremlin-yetkilisi-kiriyenko-zaporojye-nukleer-guc-santralini-ziyaret-etti---1070397485.html
Kremlin yetkilisi Kiriyenko, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
Kremlin yetkilisi Kiriyenko, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki Zaporojye Nükleer Güç... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T17:04+0300
2023-04-30T17:04+0300
ukrayna krizi
zaporojye
kremlin
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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Kiriyenko'nun Zaporojye NGS'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama, santralin bulunduğu Energodar kent idaresinin basın sözcülüğünden yapıldı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı, santralin bulunduğu bölgedeki genel durumu değerlendirdi ve santralin fiziksel güvenliği için alınan ek önlemler hakkında bilgi edindi" dendi. Kiriyenko, Energodar kentini gezerek kent yönetimiyle eğitimin, gençlere yönelik spor altyapısının geliştirilmesiyle ilgili konuları istişare etti. 'Rosatom Okulu' projesi kapsamında açılan ve matematik ile doğal bilimler alanında derinlemesine eğitimin verildiği birinci 'atomklass' (nükleer sınıf) sınıfını ziyaret eden Kiriyenko, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaran boks okuluna da giderek sporcuların antrenman koşullarını yerinde inceledi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti. Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam etmişti.
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zaporojye, kremlin, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporojye, kremlin, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

Kremlin yetkilisi Kiriyenko, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

17:04 30.04.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.
Kiriyenko'nun Zaporojye NGS'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama, santralin bulunduğu Energodar kent idaresinin basın sözcülüğünden yapıldı.
Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı, santralin bulunduğu bölgedeki genel durumu değerlendirdi ve santralin fiziksel güvenliği için alınan ek önlemler hakkında bilgi edindi" dendi.
Kiriyenko, Energodar kentini gezerek kent yönetimiyle eğitimin, gençlere yönelik spor altyapısının geliştirilmesiyle ilgili konuları istişare etti.
'Rosatom Okulu' projesi kapsamında açılan ve matematik ile doğal bilimler alanında derinlemesine eğitimin verildiği birinci 'atomklass' (nükleer sınıf) sınıfını ziyaret eden Kiriyenko, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaran boks okuluna da giderek sporcuların antrenman koşullarını yerinde inceledi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti. Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam etmişti.
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