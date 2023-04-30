https://sputniknews.com.tr/20230430/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinov-abd-ukrayna-halkina-soykirim-uyguluyor---1070393270.html

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: ABD, Ukrayna halkına soykırım uyguluyor

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: ABD, Ukrayna halkına soykırım uyguluyor

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, ABD'nin Ukrayna'da izlediği politikayla Ukrayna halkına soykırım uyguladığını belirtti. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T15:54+0300

2023-04-30T15:54+0300

2023-04-30T15:54+0300

kırım

abd

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ukrayna krizi

soykırım

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Sputnik'e konuşan Konstantinov, "ABD, Ukrayna halkına karşı soykırım politikası izliyor. Nihai hedefleri, dejenerasyonun tam olarak gerçekleşmesi için Ukrayna halkını öldürmektir. Batı için bu bir tür kırmızı çizgi değil ve hatta kayıp anlamına gelmiyor. Bu, ana hedef değilse bile, Batı'nın tamamen gerçek hedefidir" ifadelerini kullandı. 'Mevcut Kiev yönetiminin tek derdi, patronlarına karşı sorumluluğu' Ukraynalıların Ruslara, Rusya'ya karşı nefret beslemesine izin veren mevcut 'delirme halinin' yakında sona ereceğini ve ardından 'eski Ukrayna'nın sakinleri' ile Rusya vatandaşlarının yeniden birleşeceğini belirten Konstantinov, "Fakat şimdilik bu insanlar, Batı'nın kanatları altında ve kitleler halinde katliam yapıyorlar. Mevcut Kiev yönetiminin tek derdi, patronlarına karşı sorumluluğu" dedi. 'Ukrayna'nın Kırım'a saldırma girişimine sert karşılık verilecek' Ukrayna'nın Kırım'a saldırı düzenleme planları hakkında da konuşan Konstantinov, böyle bir girişim olması halinde sert karşılık verileceğinin altını çizdi. Bir Ukraynalı Nazi'nin bile Kırım topraklarına ayak basmayacağının altını çizen Konstantinov, bu nedenle Kırım'ın asla rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı. Konstantinov, Ukrayna'nın karşı saldırıyı ancak okyanus ötesinden talimat gelmesi halinde başlatacağını da ekledi.

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