https://sputniknews.com.tr/20230430/kilicdaroglundan-emekciler-baslikli-yeni-video-1070408796.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Emekçiler' başlıklı yeni video
Kılıçdaroğlu'ndan 'Emekçiler' başlıklı yeni video
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 'Emekçiler' başlıklı yeni bir video paylaştı. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T22:15+0300
2023-04-30T22:15+0300
2023-04-30T22:32+0300
kemal kılıçdaroğlu
emekçiler
2023 türkiye seçimleri
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşımında bulundu.Kılıçdaroğlu, videosunda bu defa 'Emekçiler' başlığını kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, emekçiler, twitter
kemal kılıçdaroğlu, emekçiler, twitter
Kılıçdaroğlu'ndan 'Emekçiler' başlıklı yeni video
22:15 30.04.2023 (güncellendi: 22:32 30.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 'Emekçiler' başlıklı yeni bir video paylaştı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşımında bulundu.
Kılıçdaroğlu, videosunda bu defa 'Emekçiler' başlığını kullandı.