https://sputniknews.com.tr/20230430/kiev-rus-askeri-sanayi-kompleksiyle-baglantili-kisilere-yeni-yaptirimlar-hazirliyor-1070367731.html

Kiev, Rus askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı kişilere yeni yaptırımlar hazırlıyor

Kiev, Rus askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı kişilere yeni yaptırımlar hazırlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev’in Rus askeri-sanayi kompleksinde faaliyet gösteren şirket ve kişilere karşı yeni yaptırımlar hazırladıklarını duyurdu. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T01:13+0300

2023-04-30T01:13+0300

2023-04-30T01:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı görüntülü mesajında Ukrayna'nın Rus askeri-sanayi kompleksinde faaliyet gösteren şirket ve kişilere karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladıklarını söyledi.Zelenskiy, “Teröristlerin askeri-sanayi kompleksi için çalışan kişi ve şirketler ile Rusya'nın bu saldırganlığı sürdürmesine tedarikleriyle yardımcı olan yabancı kuruluşlara karşı yeni yaptırımlar hazırlıyoruz. Bu kararlarımız yakında kamuoyuna duyurulacak” ifadelerini kullandı.Önümüzdeki haftanın ‘adalet mücadelesi açısından önemli’ olacağına vurgu yapan Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na karşı mücadelede ortakları daha da yakınlaştıracak birkaç güçlü adım hazırladıklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230430/zelenskiy-her-ihtimale-karsi-yanimda-tabanca-tasiyorum-1070365828.html

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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy