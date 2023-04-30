https://sputniknews.com.tr/20230430/iran-sudandan-tahliye-edilen-vatandaslarini-almak-uzere-suudi-arabistana-ucak-gonderdi-1070369254.html

İran, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarını almak üzere Suudi Arabistan'a uçak gönderdi

İran, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarını almak üzere Suudi Arabistan'a uçak gönderdi

İran'ın, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarını almak üzere Suudi Arabistan'a uçak... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T01:57+0300

2023-04-30T01:57+0300

2023-04-30T01:59+0300

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suudi arabistan

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el-arabiya

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Suudi Arabistan'ın El-Arabiya televizyonunun haberine göre, İran, Suudi Arabistan'a ait gemiyle Sudan'dan Cidde'ye getirilen vatandaşlarını almak üzere uçak gönderdi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün sabah yaptığı açıklamada, 65 İran vatandaşının Hartum'dan Port Sudan'a getirildiğini, sonra da Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na nakledildiğini belirtmişti.Kenani, Suudi Arabistan'a işbirliği nedeniyle teşekkür etmişti.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan'ın başkenti Hartum'da ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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suudi arabistan

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afrika, iran, suudi arabistan, hızlı destek kuvvetleri , el-arabiya