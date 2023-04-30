Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden pet şişe çıktı

© İHA Pelikanın midesinden pet şişe çıkarıldıktan sonra besleme yapıldığını ve takibinde sağlık durumunun kontrol edildiğini belirten Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, “Bizim burada 58 türde yaklaşık 900 hayvanımız var. Bunların birçoğu ya engelli statüsünde ya da doğaya yeniden dönemeyecek durumda olan hayvanlarımız. Pelikanlarımız da bu hayvanlarımızdan. Pelikanlarımız, daha önce çeşitli sebeplerle yaralanmış, bazısının ne yazık ki kanadı ampute olmuş, bazısının ayaklarında problem olan doğaya yeniden dönemeyecek durumda olan hayvanlarımızdan. Kendi doğal yaşam alanlarına en uygun alan oluşturularak, onları düşünerek bir alan oluşturduk. Yaklaşık 280 metrekare bir havuzu ve beslenme adasının olduğu bir alanda yaşamaktalar. Dün yaklaşık 14.30 sıralarında bir ihbar aldık. Maalesef bir pelikanımız pet şişe yuttu. Hemen hayvan bakıcılarla beraber müdahalesini sağladık ve midesinden o pet şişeyi çıkarabildik. Sonrasında tekrardan sağlık kontrolleri yapıldı, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Hatta bu olayın olgusunu azaltmak için insanların eşliğinde bir besleme yapıldı” diye konuştu.