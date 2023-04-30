https://sputniknews.com.tr/20230430/cumhurbaskani-erdogan-14-mayista-insallah-yeni-bir-rekor-kiracagimiza-inaniyorum-1070409496.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" dedi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T22:47+0300

2023-04-30T22:47+0300

2023-04-30T22:51+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı seçimi

canlı yayın

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TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında seçimlere katılımla ilgili "Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.Erdoğan "Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, canlı yayın