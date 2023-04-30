https://sputniknews.com.tr/20230430/cumhurbaskani-erdogan-14-mayista-insallah-yeni-bir-rekor-kiracagimiza-inaniyorum-1070409496.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" dedi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T22:47+0300
2023-04-30T22:47+0300
2023-04-30T22:51+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı seçimi
canlı yayın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070277918_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_c60fa4b8d9c4bef3d49e01b3c83e86b4.jpg
TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında seçimlere katılımla ilgili "Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.Erdoğan "Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070277918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f203ec3f4bb85c3f5205a776120f759.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, canlı yayın
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, canlı yayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum
22:47 30.04.2023 (güncellendi: 22:51 30.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" dedi.
TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında seçimlere katılımla ilgili "Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.
Erdoğan "Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz" dedi.