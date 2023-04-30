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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.Vodafone Arena'da oynanacak zorlu derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek.Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi, Serkan Tokat oldu. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok görev yapacak.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.
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beşiktaş, var, galatasaray, hakem
beşiktaş, var, galatasaray, hakem

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

12:32 30.04.2023 (güncellendi: 12:36 30.04.2023)
© AAVAR hakemi
VAR hakemi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Vodafone Arena'da oynanacak zorlu derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi, Serkan Tokat oldu. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Nisan Pazar (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.
Ali Şansalan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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Beşiktaş Kulübü'nden derbi hakemi açıklaması: 'Endişeliyiz'
28 Nisan, 16:57
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