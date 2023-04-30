https://sputniknews.com.tr/20230430/bakan-soylu-sahan-gokbakar-namuslu-bir-adamsa-kacak-yaptigi-yeri-ortadan-kaldirsin-1070398640.html

Bakan Soylu: Şahan Gökbakar namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın

Bakan Soylu: Şahan Gökbakar namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın

Bakan Soylu, komedyen Şahan Gökbakar hakkında "Namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın" dedi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T17:22+0300

2023-04-30T17:22+0300

2023-04-30T17:34+0300

süleyman soylu

şahan gökbakar

kaçak

bakan

politika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 14 Mayıs seçimlerini 'siyasi darbe girişimi' diye nitelediği için tepki gösteren oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, "Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer Batı'nın darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun" dedi.TV100'de programa katılan Süleyman Soylu, bu açıklamanın hatırlatılması üzerine, "Şahan Gökbakar namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın" dedi.Ne olmuştu?Fatih’teki İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, vakıftaki konuşmasında, "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" dedi.Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Soylu, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir... Fatih'te İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda dostlarla hasbihâl eyledik" ifadelerini kullandı.Komedyen Şahan Gökbakar da Soylu'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vererek, "Seçim diye biliyorduk ama darbe miymiş 14 Mayıs... Ooovvv... Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230430/bakan-soyludan-huda-par-aciklamasi-1070372765.html

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