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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/bakan-soylu-pkkya-gelince-dili-lal-olan-meral-aksener-de-utancindan-masanin-altina-girdi-1070409316.html
Bakan Soylu: PKK'ya gelince dili lal olan Meral Akşener de utancından masanın altına girdi
Bakan Soylu: PKK'ya gelince dili lal olan Meral Akşener de utancından masanın altına girdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'Ben milliyetçiyim' diye Cumhurbaşkanımıza laf atmaya çalışan, 'Ben şunu yaparım, bunu yaparım' diye etrafta dolaşan, hepimize... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T22:24+0300
2023-04-30T22:28+0300
süleyman soylu
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
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Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen mahalle buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Soylu, partisinin 21 yıllık iktidarı boyunca yaptığı hizmetleri dile getirdi.Son 10 yılda Türkiye'de seller, yangınlar ile depremler gibi üst üste birçok doğal afetler yaşandığını aktaran Soylu, "Bu maliyetlerin hiçbirisinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaptanı bulunduğu gemiyi karaya oturtmadı. Allah'a hamdolsun, kaptanı bulunduğu gemiyi sert dalgalara teslim etmedi, hem selamete çıkardı hem de istikametinden vazgeçmedi. Nelerle karşı karşıya kalmasına rağmen yine aynı istikamette inşallah, sizin iradenizle beraber devam edecektir" diye konuştu.Türkiye'nin çok işi olduğunu, etrafındaki coğrafyaya da huzur getireceğini söyleyen Soylu, "Bizim burnumuzu ne Doğu Akdeniz'e ne de Afrin'e sokmazlardı. Allah'a hamdolsun, bu milletin iradesiyle beraber dünyaya mesaj veriyoruz, bayrak kaldırıyoruz" ifadesini kullandı.'Doğu ve Güneydoğu'da belediyeleri terör yuvasına çevirmişlerdi'Terör örgütünün pestilini çıkardıklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) birtakım terör hadiseleri olduğu yönünde 1,5 yıl önce uyarılarda bulunduğunu dile getirdi."Oradan tam 432 PKK'lı, KCK'lı çıktı. Her gün birisi yakalanıyor" diyen Soylu, en son İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a hakaret eden bir terör örgütü DHKP-C'liyi orada işe aldıklarını bildirdi.Bakan Soylu, İBB'nin 2019 seçimlerinin diyetini ödediğini ifade ederek, "Şimdi HDP'yle anlaşmış Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal. 'Aynen 2019'daki yaptığımız gibi yapalım.' diyorlar. Eskiden masada altı kişi vardı, biri alttaydı değil mi? Şimdi gene 6 kişi var, birisi altta. Fakat alttakiyle üstteki yer değiştirdi. HDP üste çıktı. Masanın altına kim girdi biliyor musunuz? Masanın altına 'Ben milliyetçiyim' diye Cumhurbaşkanımıza laf atmaya çalışan, 'Ben şunu yaparım, bunu yaparım' diye etrafta dolaşan, hepimize ağır ağır laflar söyleyen ama PKK'ya gelince dili lal olan Meral Akşener de utancından masanın altına girdi" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, meral akşener, masa

Bakan Soylu: PKK'ya gelince dili lal olan Meral Akşener de utancından masanın altına girdi

22:24 30.04.2023 (güncellendi: 22:28 30.04.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'Ben milliyetçiyim' diye Cumhurbaşkanımıza laf atmaya çalışan, 'Ben şunu yaparım, bunu yaparım' diye etrafta dolaşan, hepimize ağır ağır laflar söyleyen ama PKK'ya gelince dili lal olan Meral Akşener de utancından masanın altına girdi" dedi.
Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen mahalle buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı İçişleri Bakanı Soylu, partisinin 21 yıllık iktidarı boyunca yaptığı hizmetleri dile getirdi.
Son 10 yılda Türkiye'de seller, yangınlar ile depremler gibi üst üste birçok doğal afetler yaşandığını aktaran Soylu, "Bu maliyetlerin hiçbirisinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaptanı bulunduğu gemiyi karaya oturtmadı. Allah'a hamdolsun, kaptanı bulunduğu gemiyi sert dalgalara teslim etmedi, hem selamete çıkardı hem de istikametinden vazgeçmedi. Nelerle karşı karşıya kalmasına rağmen yine aynı istikamette inşallah, sizin iradenizle beraber devam edecektir" diye konuştu.
Türkiye'nin çok işi olduğunu, etrafındaki coğrafyaya da huzur getireceğini söyleyen Soylu, "Bizim burnumuzu ne Doğu Akdeniz'e ne de Afrin'e sokmazlardı. Allah'a hamdolsun, bu milletin iradesiyle beraber dünyaya mesaj veriyoruz, bayrak kaldırıyoruz" ifadesini kullandı.

'Doğu ve Güneydoğu'da belediyeleri terör yuvasına çevirmişlerdi'

Terör örgütünün pestilini çıkardıklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:
"Şimdi CHP, bay bay Kemal PKK'nın enkazını taşımaya çalışıyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlere söylüyorum. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, peki kim gelecek yerine? Terör koridorunu terör devleti yapmak isteyenler mi gelecekler? Kim gelecek? Doğu ve Güneydoğu'da belediyeleri terör yuvasına çevirmişlerdi. Bir sabahın sekizinde hepsini görevden aldık ve yaklaşık 5 yıldır oralarda milletinin verdiği vergiler dağa gitmiyor. Milletin verdiği vergilerle birlikte festivaller düzenleyip Diyarbakır Anneleri'nin oturduğu o yerdeki 9 yaşındaki çocuklarını dağa gönderemiyorlar. Lojistik gönderemiyorlar ve oradaki insanlarımızın kafasını karıştıramıyorlar. Şimdi bay bay Kemal ne diyor, biliyor musun? Tayyip Erdoğan gitsin. Gitsin de ne olsun? Kayyumlar kalksın, terörün belediyeleri yeniden orada görev alsın."
Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) birtakım terör hadiseleri olduğu yönünde 1,5 yıl önce uyarılarda bulunduğunu dile getirdi.
"Oradan tam 432 PKK'lı, KCK'lı çıktı. Her gün birisi yakalanıyor" diyen Soylu, en son İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a hakaret eden bir terör örgütü DHKP-C'liyi orada işe aldıklarını bildirdi.
Bakan Soylu, İBB'nin 2019 seçimlerinin diyetini ödediğini ifade ederek, "Şimdi HDP'yle anlaşmış Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal. 'Aynen 2019'daki yaptığımız gibi yapalım.' diyorlar. Eskiden masada altı kişi vardı, biri alttaydı değil mi? Şimdi gene 6 kişi var, birisi altta. Fakat alttakiyle üstteki yer değiştirdi. HDP üste çıktı. Masanın altına kim girdi biliyor musunuz? Masanın altına 'Ben milliyetçiyim' diye Cumhurbaşkanımıza laf atmaya çalışan, 'Ben şunu yaparım, bunu yaparım' diye etrafta dolaşan, hepimize ağır ağır laflar söyleyen ama PKK'ya gelince dili lal olan Meral Akşener de utancından masanın altına girdi" ifadelerini kullandı.
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