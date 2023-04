https://sputniknews.com.tr/20230430/bakan-kurumdan-kilicdarogluna-14-mayistan-sonra-da-evde-kahve-icmeye-devam-edecek-1070394157.html

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: 14 Mayıs'tan sonra da evde kahve içmeye devam edecek

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: 14 Mayıs'tan sonra da evde kahve içmeye devam edecek

Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun TOKİ iddialarıyla ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim bir tane teslim ettiğimiz TOKİ konutumuza gitmiş mi? Şimdi kalkmışlar aynı... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T15:55+0300

2023-04-30T15:55+0300

2023-04-30T15:59+0300

istanbul

kentsel dönüşüm

tespit

2023 türkiye seçimleri

toki

kemal kılıçdaroğlu

murat kurum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070393989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b9342871b12f7790489b04b6aa4ae1f2.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Kanal 7'de Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Seçim çalışmaları ve sahadaki gözlemleri sorulan Kurum, İstanbul için ekip arkadaşlarıyla birlikte 21 yıldır her alanda çalıştıklarını söyledi.Milletin bunu gördüğünü anlatan Kurum, partilerine büyük bir teveccühün olduğunu ifade etti.Kurum, insanların 14 Mayıs'ı dört gözle beklediğini dile getirerek, "Sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve 15 Mayıs sabahı kaldığımız işlere yeniden başlayalım, eser üretelim diye büyük bir teveccüh gösteriyor. Sahada muhalefeti de göremiyoruz" dedi.Sahada gözlemlediği kadarıyla çok farklı bir neticenin ortaya çıkacağını düşündüğünü anlatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yana rekor bir destek olacak. İnsanların artık sabrı kalmamış. Yani 14 Mayıs'ta gidip o demokrasi şöleninde sandıklara tercihini yansıtacaklar ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakımızdan yana rekor bir destek verecekler. İstanbul'un, Türkiye'nin yeni ve şahlanış dönemini inşallah başlatacaklar. Bizim sahada gördüğümüz net şekilde böyle" değerlendirmesinde bulundu.Bakanlık yaptığı süreçte her zaman İstanbul'a gelerek ihtiyaçlarının çözümü için vatandaşların yanında olduklarını belirten Kurum, İstanbul'da 48 tane 18 milyon metrekare millet bahçesi yaptıklarını, Atatürk Havalimanı'nın ilk etabını da 7-8 Mayıs gibi açmayı planladıklarını söyledi.Kurum, 81 ile 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası devletin ilk andan itibaren seferber olduğunu belirten Kurum, 15 gün sonra kalıcı konutların sözleşmesini imzalayıp 46'ncı günde temellerini attıklarına vurgu yaptı.Kurum, 125 bin konutun inşaatının devam ettiğini anlatarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin bu hızla bu anlayışla tekniğine uygun böyle yapabilecek bir ülkeyi göremezsiniz. Toplamda 650 bin konutumuzu, o bölgenin ihtiyacına göre çalışmalarımızı yürüteceğiz. 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Acil yıkılacak binaların yüzde 85'i kaldırılmış durumda" diye konuştu.İstanbul'da başlatılan Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, İstanbul'da 1.5 milyon riskli konutun olduğunu tespit ettiklerini anlattı.Şu ana kadar İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:Bakan Murat Kurum, projeye 376 bin 500 bağımsız bölüme tekabül eden 65 bin 500 başvurunun olduğunu ifade ederek, bunun milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveninin göstergesi olduğunu söyledi.En çok başvurunun Bahçelievler'den yapıldığını dile getiren Kurum, "Vatandaşımız hazır. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz, vatandaşımız da istemiyor. 10-15 gündür İstanbul'dayım. Her gün ya bir temel attık ya da bir açılış yaptık. Bu riskli binaların ortalama değeri 800 binle 1,5 milyon lirayı geçmez. Ancak 2+1 evlerde kentsel dönüşüm sonrası konutun değeri 4-5 milyon lira ediyor" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun TOKİ iddialarına yanıtCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurum, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim bir tane teslim ettiğimiz TOKİ konutumuza gitmiş mi? Vatandaşımızın derdi, sorunu neymiş sordu mu? Bir tane oradaki vatandaşımızın ziyaretine gitmemiştir. Şimdi kalkmışlar aynı yalanlarla iftiralarla algılarla hep yapmış oldukları işi yapıyorlar" ifadesini kullandı.Kurum, TOKİ'nin 18 yılda 145 bin konutu yapıp bitirdiğini anlatarak, 2002'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle de 21 yılda 1 milyon 200 bin konutu yaptıklarını vurguladı.'14 Mayıs'tan sonra da evde kahve içmeye devam edecek'Kılıçdaroğlu ve ekibinin bir masa etrafında toplanarak boş vaatlerle milleti yanlış yönlendirdiğini ve duygularıyla oynamaya çalıştıklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230430/bakan-kurumdan-kilicdaroglunun-toki-iddiasina-tepki-1070369747.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, kentsel dönüşüm, tespit, toki, kemal kılıçdaroğlu, murat kurum