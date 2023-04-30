https://sputniknews.com.tr/20230430/alev-alan-goktasi-meksikada-geceyi-aydinlatti-1070372513.html

Alev alan göktaşı Meksika'da geceyi aydınlattı

Alev alan göktaşı Meksika'da geceyi aydınlattı

Meksika’da gökyüzünde görülen ve geceyi aydınlatan mavi ateş topunun göktaşı olduğu açıklandı. Olay nedeniyle eyalette herhangi bir hasarın yaşanmadığı... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T03:52+0300

2023-04-30T03:52+0300

2023-04-30T03:53+0300

dünya

göktaşı

meksika

mavi

nuevo leon

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Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin kuzey ve batı kesimlerindeki yerleşim yerlerinde gökyüzünde ilerleyen ve ara sıra parlayan mavi bir ışık gözlendi.Bölge halkı yaşanan fenomen ve ortaya çıkan ilginç görsel şölen karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.Olay doğrulandı, alev alan bir göktaşı olduğu açıklandıNuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Kurumu yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı bulan olayı doğruladı.Yetkililer, gökyüzündeki olayın atmosfere girdikten sonra alev alan bir göktaşı olduğunu duyurdu.Ayrıca olay nedeniyle eyalette herhangi bir hasarın yaşanmadığı ve gökyüzünün Nuevo Leon Özerk Üniversitesi Gözlemevi yetkilileri tarafından sürekli olarak incelendiğinin altı çizildi.

meksika

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