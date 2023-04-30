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AK Partili Kurtulmuş: Sorun milli savunma sanayisinde katedilen mesafeden rahatsızlık duymaları
AK Partili Kurtulmuş: Sorun milli savunma sanayisinde katedilen mesafeden rahatsızlık duymaları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarına... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T15:36+0300
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numan kurtulmuş
2023 türkiye seçimleri
hüda-par
ak parti
kemal kılıçdaroğlu
chp
seçim
atatürk havalimanı
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AK Parti İstanbul milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, TV100'de canlı yayınlanan Pazar Siyaseti programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Hayat pahalılığı sorununun nasıl çözüleceğine dair adımları ortaya koyduklarını dile getiren Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğine dair açıklamalarını şöyle değerlendirdi:"Bu sözde birkaç sıkıntı var. Birincisi hakikat değil. Özellikle finans piyasaları bakımından dünyanın en problemli ülkelerinden birisi İngiltere'dir. İngiltere'de böyle '300 milyar dolar gelip size yatırım yapacağız' deyip bir finansal kaynağın olmadığını cümle alem biliyor. İkincisi, tefeci dediğimiz şey şudur; bunlar zaten birtakım fonlar. Bu fonlar kendi paralarını değerlendirmek için paralarını satabilmek için dünyanın başka ülkelerine birtakım yatırımlarını söylerler. Değil 300 milyar, 30 milyar doların bile bugün İngiliz fonlarından Türkiye'ye gelmesinin çok mümkün olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız."Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Atatürk Havalimanı'yla ilgili yayınladığı videoya ilişkin görüşleri sorulan Kurtulmuş, "Buradaki sorun esas itibarıyla maalesef muhalefet cenahındaki arkadaşların Türkiye'nin milli savunma sanayisinde katettiği mesafeden rahatsızlık duymalarıdır. Esas sorun odur" diye konuştu."Muhalefet bundan rahatsız mı?" sorusuna Kurtulmuş, "Türkiye bir merhale, büyük bir mesafe katetmiş ve maalesef muhalefet de bundan hep rahatsızlık duyduğunu şu ya da bu şekilde ortaya koyuyor" yanıtını verdi.Türkiye'nin birçok alanda dünya liderliğini aldığını belirten Kurtulmuş, "'Sağ olun, elinize sağlık, Allah razı olsun. Biz de sizinle beraberiz. Çok teşekkür ederiz, tebrik ederiz' cümlelerini niye kuramıyorlar? Tam da sıkıntı buradadır. Bir rahatsızlık, bir huzursuzluk. Sonra kusura bakmayın, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden bir parti. Tam da adı Atatürk Havalimanı olan bir yerde siz Türk şirketleri bu işi yapamıyor mu da siz gidip bunu bir Amerikalı hem de CIA ile bağlantılı bir şirkete burayı vereceksiniz? Bunun izahı yok. Bu duyulan rahatsızlığın dışa vurumundan ibarettir" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, "Muhalefet liderlerinin TEKNOFEST'e davet edilmesi gerekir miydi?" sorusuna ilişkin, "Davetin sahibi T3 Vakfı'dır. Kaldı ki T3 Vakfı bu daveti 85 milyon yurttaşımıza yapmıştır. 3 milyon insan gelmeyi biliyor da muhalefetten bir kişi gidip orayı ziyaret etmeyi beceremiyor mu?" şeklinde yanıt verdi.HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa ve Türk bayrağıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın ilkeler ve prensipler çerçevesinde oluştuğunu söyledi.Kurtulmuş, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolüne imza attığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:"Burada da bizim temel ilkelerimiz bellidir. Yani işte Türkiye'nin terörle mücadelesinde, Türkiye'nin milli bağımsızlık hamlesinde, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ortaklığımızla terör gruplarına karşı mücadelemizle vesaire. Dolayısıyla bugüne kadar bu Cumhur İttifakı ilkeler etrafında bütünleşmiş ve ilkeler etrafında yürüyen bir siyasi bloktur, siyasi ittifaktır. Karşı tarafla da temel farkımız budur. Karşı tarafta bir ittifak, yani bir ana paradigma etrafında bütünleşmek yerine tabiri caizse bir al-ver pazarlığı içerisinde olarak bugüne kadar gelmiştir. Yani şu kadar milletvekilliği sana, cumhurbaşkanlığı bana en kaba tabiriyle söylemek isterim. Dolayısıyla bir kere iki ittifakın bir araya gelme sebeplerinin ana çerçevesini birbirinden ayıralım."HÜDA PAR'dan bazı isimlerin AK Parti listelerinden seçime girdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:"HÜDA PAR, bu dört partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın içerisine imza atarak ittifak ortağı olarak gelmemiştir birincisi bu. İkincisi, bu bahsettiğiniz konular üzerinde tartışmayı bile lüzumsuz bir tartışma zemini olarak görüyorum. Anayasamızın ilk dört maddesiyle ilgili bu maddelerin tartışılmaz olduğu meselesi açıktır ve bu konuda AK Parti'nin en ufak bir tereddüdü söz konusu değildir. İkincisi, bu bayrak Türk bayrağıdır. Devletimizin, milletimizin bayrağıdır. Bu bayrak sadece şekilden ibaret de değildir. Sadece hilal ve yıldızdan ibaret değildir. Her bir ayrımının, her bir detayının anlamı vardır. Hilal bağımsızlığımızın, medeniyetimizin sembolüdür."Kurtulmuş, HÜDA PAR'dakilerin bayrağı kabul etmemek şeklinde bir şey söylediklerine asla inanmadığını, bunların geçmiş meseleler olduğunu ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın gündeminde bulunmadığını söyledi.
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numan kurtulmuş, hüda-par, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim, atatürk havalimanı
numan kurtulmuş, hüda-par, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim, atatürk havalimanı

AK Partili Kurtulmuş: Sorun milli savunma sanayisinde katedilen mesafeden rahatsızlık duymaları

15:36 30.04.2023
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Buradaki sorun esas itibarıyla maalesef muhalefet cenahındaki arkadaşların Türkiye'nin milli savunma sanayisinde katettiği mesafeden rahatsızlık duymalarıdır" dedi.
AK Parti İstanbul milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, TV100'de canlı yayınlanan Pazar Siyaseti programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Hayat pahalılığı sorununun nasıl çözüleceğine dair adımları ortaya koyduklarını dile getiren Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğine dair açıklamalarını şöyle değerlendirdi:
"Bu sözde birkaç sıkıntı var. Birincisi hakikat değil. Özellikle finans piyasaları bakımından dünyanın en problemli ülkelerinden birisi İngiltere'dir. İngiltere'de böyle '300 milyar dolar gelip size yatırım yapacağız' deyip bir finansal kaynağın olmadığını cümle alem biliyor. İkincisi, tefeci dediğimiz şey şudur; bunlar zaten birtakım fonlar. Bu fonlar kendi paralarını değerlendirmek için paralarını satabilmek için dünyanın başka ülkelerine birtakım yatırımlarını söylerler. Değil 300 milyar, 30 milyar doların bile bugün İngiliz fonlarından Türkiye'ye gelmesinin çok mümkün olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız."
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Atatürk Havalimanı'yla ilgili yayınladığı videoya ilişkin görüşleri sorulan Kurtulmuş, "Buradaki sorun esas itibarıyla maalesef muhalefet cenahındaki arkadaşların Türkiye'nin milli savunma sanayisinde katettiği mesafeden rahatsızlık duymalarıdır. Esas sorun odur" diye konuştu.
"Muhalefet bundan rahatsız mı?" sorusuna Kurtulmuş, "Türkiye bir merhale, büyük bir mesafe katetmiş ve maalesef muhalefet de bundan hep rahatsızlık duyduğunu şu ya da bu şekilde ortaya koyuyor" yanıtını verdi.
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Türkiye'nin birçok alanda dünya liderliğini aldığını belirten Kurtulmuş, "'Sağ olun, elinize sağlık, Allah razı olsun. Biz de sizinle beraberiz. Çok teşekkür ederiz, tebrik ederiz' cümlelerini niye kuramıyorlar? Tam da sıkıntı buradadır. Bir rahatsızlık, bir huzursuzluk. Sonra kusura bakmayın, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden bir parti. Tam da adı Atatürk Havalimanı olan bir yerde siz Türk şirketleri bu işi yapamıyor mu da siz gidip bunu bir Amerikalı hem de CIA ile bağlantılı bir şirkete burayı vereceksiniz? Bunun izahı yok. Bu duyulan rahatsızlığın dışa vurumundan ibarettir" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, "Muhalefet liderlerinin TEKNOFEST'e davet edilmesi gerekir miydi?" sorusuna ilişkin, "Davetin sahibi T3 Vakfı'dır. Kaldı ki T3 Vakfı bu daveti 85 milyon yurttaşımıza yapmıştır. 3 milyon insan gelmeyi biliyor da muhalefetten bir kişi gidip orayı ziyaret etmeyi beceremiyor mu?" şeklinde yanıt verdi.
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa ve Türk bayrağıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın ilkeler ve prensipler çerçevesinde oluştuğunu söyledi.
Kurtulmuş, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin ittifak protokolüne imza attığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:
"Burada da bizim temel ilkelerimiz bellidir. Yani işte Türkiye'nin terörle mücadelesinde, Türkiye'nin milli bağımsızlık hamlesinde, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ortaklığımızla terör gruplarına karşı mücadelemizle vesaire. Dolayısıyla bugüne kadar bu Cumhur İttifakı ilkeler etrafında bütünleşmiş ve ilkeler etrafında yürüyen bir siyasi bloktur, siyasi ittifaktır. Karşı tarafla da temel farkımız budur. Karşı tarafta bir ittifak, yani bir ana paradigma etrafında bütünleşmek yerine tabiri caizse bir al-ver pazarlığı içerisinde olarak bugüne kadar gelmiştir. Yani şu kadar milletvekilliği sana, cumhurbaşkanlığı bana en kaba tabiriyle söylemek isterim. Dolayısıyla bir kere iki ittifakın bir araya gelme sebeplerinin ana çerçevesini birbirinden ayıralım."
HÜDA PAR'dan bazı isimlerin AK Parti listelerinden seçime girdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"HÜDA PAR, bu dört partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın içerisine imza atarak ittifak ortağı olarak gelmemiştir birincisi bu. İkincisi, bu bahsettiğiniz konular üzerinde tartışmayı bile lüzumsuz bir tartışma zemini olarak görüyorum. Anayasamızın ilk dört maddesiyle ilgili bu maddelerin tartışılmaz olduğu meselesi açıktır ve bu konuda AK Parti'nin en ufak bir tereddüdü söz konusu değildir. İkincisi, bu bayrak Türk bayrağıdır. Devletimizin, milletimizin bayrağıdır. Bu bayrak sadece şekilden ibaret de değildir. Sadece hilal ve yıldızdan ibaret değildir. Her bir ayrımının, her bir detayının anlamı vardır. Hilal bağımsızlığımızın, medeniyetimizin sembolüdür."
Kurtulmuş, HÜDA PAR'dakilerin bayrağı kabul etmemek şeklinde bir şey söylediklerine asla inanmadığını, bunların geçmiş meseleler olduğunu ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın gündeminde bulunmadığını söyledi.
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