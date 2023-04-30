AK Partili Efkan Ala: 20 yıldır yaptıklarımız, 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır

"Azerbaycan toprakları 30 yıl önce işgal edilince rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, TBMM'den bir heyet ile Azerbaycan'a gitmiş. Ayrılmadan önce Azerbaycan lideri Ebulfeyz Elçibey'e 'Başkanım biz dönüyoruz, Türkiye'den bir isteğin var mı?' diye sormuş. Rahmetli Elçibey'de, 'Sayın Başkan çok selam söyle. Biz buralar işgal edilirken buradaki vatandaşları tahliye edebilmek için 2 helikopter istedik, onu da Türk kardeşlerimiz gönderemedi. Başka ne isteyelim, canınızın sağlığı.' Rahmetli bunu üzülerek anlatıyordu. Oralar işgal edilirken tahliye için 2 helikopter gönderemeyen bir Türkiye'den, 30 yıl sonra o işgal altındaki toprakları kurtaran ve istedikleri kadar İHA-SİHA gönderen bir Türkiye'ye geldik. Arkasında durmak istediğimiz Türkiye budur, yapmak istediğimiz şey budur, başarmak istediğimiz budur. Bunun için Türkiye'nin önü açılmalı, kesilmemeli."