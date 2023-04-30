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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/ak-partili-efkan-ala-20-yildir-yaptiklarimiz-5-yilda-yapacaklarimizin-teminatidir-1070408647.html
AK Partili Efkan Ala: 20 yıldır yaptıklarımız, 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır
AK Partili Efkan Ala: 20 yıldır yaptıklarımız, 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "20 yıldır yaptıklarımız 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Cumhur İttifakı çözüm üretir... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T22:01+0300
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2023 türkiye seçimleri
efkan ala
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Seçim Ofisi açılışına katıldı.Burada konuşan Ala, "15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. 14 Mayıs'ta sandıkta alacağımız karar 15 Mayıs'tan itibaren bütün Türkiye'nin 5 yıllık geleceğini tayin edecek. Sadece Türkiye'nin mi? Türkiye'nin dışında bize bakan kardeşlerimizin de geleceğini ve umutlarını tayin edecek. Türkiye içinde 20 yılda yaptıklarımız, bundan sonra 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Pazarda problem mi var? Biz çözeriz. Sokakta problem mi var? Biz çözeriz. Dışarıda problem mi var? Biz çözeriz. Çünkü Cumhur İttifakı çözüm üretir. Karşı taraf ise kargaşa üretir, kaos üretir" dedi.Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir anısını hatırlatan Ala, şu ifadeleri kullandı:Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile seçim ofisi hizmete açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230430/ak-partili-kurtulmus-sorun-milli-savunma-sanayisinde-katedilen-mesafeden-rahatsizlik-duymalari-1070391538.html
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efkan ala, ak parti, seçim, akp, azerbaycan
efkan ala, ak parti, seçim, akp, azerbaycan

AK Partili Efkan Ala: 20 yıldır yaptıklarımız, 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır

22:01 30.04.2023
© AA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "20 yıldır yaptıklarımız 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Cumhur İttifakı çözüm üretir. Karşı taraf ise kargaşa üretir, kaos üretir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Seçim Ofisi açılışına katıldı.
Burada konuşan Ala, "15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. 14 Mayıs'ta sandıkta alacağımız karar 15 Mayıs'tan itibaren bütün Türkiye'nin 5 yıllık geleceğini tayin edecek. Sadece Türkiye'nin mi? Türkiye'nin dışında bize bakan kardeşlerimizin de geleceğini ve umutlarını tayin edecek. Türkiye içinde 20 yılda yaptıklarımız, bundan sonra 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Pazarda problem mi var? Biz çözeriz. Sokakta problem mi var? Biz çözeriz. Dışarıda problem mi var? Biz çözeriz. Çünkü Cumhur İttifakı çözüm üretir. Karşı taraf ise kargaşa üretir, kaos üretir" dedi.

Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir anısını hatırlatan Ala, şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan toprakları 30 yıl önce işgal edilince rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, TBMM'den bir heyet ile Azerbaycan'a gitmiş. Ayrılmadan önce Azerbaycan lideri Ebulfeyz Elçibey'e 'Başkanım biz dönüyoruz, Türkiye'den bir isteğin var mı?' diye sormuş. Rahmetli Elçibey'de, 'Sayın Başkan çok selam söyle. Biz buralar işgal edilirken buradaki vatandaşları tahliye edebilmek için 2 helikopter istedik, onu da Türk kardeşlerimiz gönderemedi. Başka ne isteyelim, canınızın sağlığı.' Rahmetli bunu üzülerek anlatıyordu. Oralar işgal edilirken tahliye için 2 helikopter gönderemeyen bir Türkiye'den, 30 yıl sonra o işgal altındaki toprakları kurtaran ve istedikleri kadar İHA-SİHA gönderen bir Türkiye'ye geldik. Arkasında durmak istediğimiz Türkiye budur, yapmak istediğimiz şey budur, başarmak istediğimiz budur. Bunun için Türkiye'nin önü açılmalı, kesilmemeli."
Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye istikrarını kaybederse ki bakın, Karadeniz'de doğalgazı bulduk. Ama Akdeniz'de, Ege'de aradığımız zaman Yunanistan nasıl başını çıkardı? Oradan Türkiye'yi tehdit eder gibi konuştu. Ama Türkiye gemilerini denize indirdi, savunma sanayinde aldı başını gitti. Cumhurbaşkanımız da onlar konuşunca iki cümle söyledi mi? Herkes haddini biliyor. Bu gücü sizden alıyoruz. Öyleyse ne yapalım? İstikrar deyince Erdoğan akla geliyor. Arkasında duralım. Türkiye'ye bir istikrar hediye edelim ve Türkiye'nin önünü açalım. Destek sizden, başarı ve hizmet bizden."
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile seçim ofisi hizmete açıldı.
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
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