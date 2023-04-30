https://sputniknews.com.tr/20230430/adanada-musterimi-kaptin-kavgasi-kuaforler-komsu-kuaforun-is-yerine-saldirdi-1070377047.html

Adana'da 'Müşterimi kaptın' kavgası: Kuaförler, komşu kuaförün iş yerine saldırdı

Adana'da 'Müşterimi kaptın' kavgası: Kuaförler, komşu kuaförün iş yerine saldırdı

Adana’da kuaförler, komşu kuaförün iş yerini taşlayarak zarar verdi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T11:04+0300

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yaşam

kuaför

adana

taş

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Adana'da iki komşu iş yerinin kuaförleri arasında müşteri kapma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın kuaförlerden biri polise şikayetçi olunca, diğer gruptan bir kuaföre uzaklaştırma cezası verildi. Bu duruma sinirlenen kuaförler, komşu kuaförün iş yerini bastı. Kadınlar dükkana taşlar atarak hasar verirken, bir erkek kendini taşların önüne siper etse de camların kırılmasının önüne geçemedi. Kuaför polise bir kez daha şikayette bulununca olay yerine gelen polisler olayları yatıştırdı.

adana

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kuaför, adana, taş