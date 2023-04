Rusya ve ABD'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

https://sputniknews.com.tr/20230430/abdde-turkiyedeki-14-mayis-secimleri-icin-oy-kullanma-islemi-basladi-1070379040.html

Rusya ve ABD'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için 9 farklı noktada oy kullanma işlemi başladı. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T11:49+0300

Rusya'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Moskova’daki Türk vatandaşları dün yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.Bununla birlikte ABD'de de Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında oy verme işlemleri başladı.Washington bölgesinde yaşayan ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne bağlı çok sayıda seçmen Büyükelçilikte oy kullanırken, New York’ta ise sağanağa rağmen çok sayıda seçmen oy kullanmak üzere Türkevi’ne geldi.New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne bağlı ve ABD’de bulunan seçmenler, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında 09.00-21.00 saatlerinde söz konusu seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta sandıklar kurulacak.ABD genelinde 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunuyor.

