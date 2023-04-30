https://sputniknews.com.tr/20230430/13-yasindaki-ogrenci-soforu-bayilan-otobusu-durdurdu-arkadaslarini-kurtardi-1070373614.html

13 yaşındaki öğrenci, şoförü bayılan otobüsü durdurdu, arkadaşlarını kurtardı

13 yaşındaki öğrenci, şoförü bayılan otobüsü durdurdu, arkadaşlarını kurtardı

ABD’nin Michigan eyaletinde seyir halindeki bir okul otobüsünün şoförü bayılınca, 13 yaşındaki öğrenci direksiyona müdahale ederek otobüsü güvenli yere çekip... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T04:58+0300

2023-04-30T04:58+0300

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ABD’nin Michigan eyaletinde, Warren Consolidated Schools öğrencilerini taşıyan bir okul otobüsü şoförü, direksiyon başında fenalaşarak bilincini kaybetti. Durumu fark eden 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Dillon Reeves, sürücünün yanına gelerek direksiyona müdahale etti ve ters şeride geçen otobüsü yavaşlatırken, “Birisi 911'i arasın, hemen" diye bağırdı. Reeves daha sonra otobüsü güvenli bir yerde durdurmayı başardı. Muhtemel bir kazanın önüne geçen Reeves, otobüsteki arkadaşlarının ve bayılan şoförün hayatını kurtardı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Reeves, ülkede kahraman ilan edildi.Şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye götürüldüğü beliritldi.

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