Norveç'te uyutulan deniz aygırı Freya'nın heykeli yapıldı

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Heykeltıraş Astri Tonoian tarafından Freya'nın gerçek boyutlarında yapılan bronz heykel, Oslo Fiyordu’na yerleştirildi. Heykeltıraş Tonoian, "İnsanlar, vahşi doğaya bu şekilde davranıyor ama aynı zamanda insanlara da böyle davranıyorlar. Biz Freya'ya böyle davrandık. O yüzden heykele 'For Our Sins' (Günahlarımız için) adını vereceğim" dedi.