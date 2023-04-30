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ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
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Norveç'te uyutulan deniz aygırı Freya'nın heykeli yapıldı
Norveç'te uyutulan deniz aygırı Freya'nın heykeli yapıldı
Norveç’in Kragero kentinde halk güvenliği nedeniyle uyutulan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırının heykeli yapıldı. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, freya, norveç, deniz aygırı, heykel, fotoğraf
фото, freya, norveç, deniz aygırı, heykel, fotoğraf

Norveç'te uyutulan deniz aygırı Freya'nın heykeli yapıldı

12:06 30.04.2023
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Norveç’in Kragero kentinde halk güvenliği nedeniyle uyutulan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırının heykeli yapıldı.
© İHA / Annika Byrde

Norveç’in Kragero kentinde dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutulmuştu.

Norveç’in Kragero kentinde dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutulmuştu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / Annika Byrde

Norveç’in Kragero kentinde dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutulmuştu.

© İHA / Annika Byrde

Freya'nın uyutulmasının ardından duruma tepki gösteren ve kampanya başlatan Erik Holm, Freya'nın heykelini yaptırmak için 25 bin dolar topladı.

Holm, "Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'ne ve devletin bu durumu ele alış şekline kızdığım için bu kampanyayı başlattım" ifadelerini kullandı.

Freya&#x27;nın uyutulmasının ardından duruma tepki gösteren ve kampanya başlatan Erik Holm, Freya&#x27;nın heykelini yaptırmak için 25 bin dolar topladı. Holm, &quot;Norveç Balıkçılık Müdürlüğü&#x27;ne ve devletin bu durumu ele alış şekline kızdığım için bu kampanyayı başlattım&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / Annika Byrde

Freya'nın uyutulmasının ardından duruma tepki gösteren ve kampanya başlatan Erik Holm, Freya'nın heykelini yaptırmak için 25 bin dolar topladı.

Holm, "Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'ne ve devletin bu durumu ele alış şekline kızdığım için bu kampanyayı başlattım" ifadelerini kullandı.

© İHA / Trond Reidar Teigen

Heykeltıraş Astri Tonoian tarafından Freya'nın gerçek boyutlarında yapılan bronz heykel, Oslo Fiyordu’na yerleştirildi. Heykeltıraş Tonoian, "İnsanlar, vahşi doğaya bu şekilde davranıyor ama aynı zamanda insanlara da böyle davranıyorlar. Biz Freya'ya böyle davrandık. O yüzden heykele 'For Our Sins' (Günahlarımız için) adını vereceğim" dedi.

Heykeltıraş Astri Tonoian tarafından Freya&#x27;nın gerçek boyutlarında yapılan bronz heykel, Oslo Fiyordu’na yerleştirildi. Heykeltıraş Tonoian, &quot;İnsanlar, vahşi doğaya bu şekilde davranıyor ama aynı zamanda insanlara da böyle davranıyorlar. Biz Freya&#x27;ya böyle davrandık. O yüzden heykele &#x27;For Our Sins&#x27; (Günahlarımız için) adını vereceğim&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / Trond Reidar Teigen

Heykeltıraş Astri Tonoian tarafından Freya'nın gerçek boyutlarında yapılan bronz heykel, Oslo Fiyordu’na yerleştirildi. Heykeltıraş Tonoian, "İnsanlar, vahşi doğaya bu şekilde davranıyor ama aynı zamanda insanlara da böyle davranıyorlar. Biz Freya'ya böyle davrandık. O yüzden heykele 'For Our Sins' (Günahlarımız için) adını vereceğim" dedi.

© İHA / Annika Byrde

Korunan bir tür olan deniz aygırları Kuzey Kutbu'nda yaşıyor. Deniz aygırları genellikle insanlara saldırmazken, bazı nadir saldırılar kayda geçti.

Korunan bir tür olan deniz aygırları Kuzey Kutbu&#x27;nda yaşıyor. Deniz aygırları genellikle insanlara saldırmazken, bazı nadir saldırılar kayda geçti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / Annika Byrde

Korunan bir tür olan deniz aygırları Kuzey Kutbu'nda yaşıyor. Deniz aygırları genellikle insanlara saldırmazken, bazı nadir saldırılar kayda geçti.

© İHA / Trond Reidar Teigen

2016 yılında Çin'deki bir vahşi yaşam parkında bir turist ve bir hayvan bakıcısı, bir deniz aygırı tarafından öldürüldü.

2016 yılında Çin&#x27;deki bir vahşi yaşam parkında bir turist ve bir hayvan bakıcısı, bir deniz aygırı tarafından öldürüldü. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / Trond Reidar Teigen

2016 yılında Çin'deki bir vahşi yaşam parkında bir turist ve bir hayvan bakıcısı, bir deniz aygırı tarafından öldürüldü.

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