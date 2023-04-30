Norveç'te uyutulan deniz aygırı Freya'nın heykeli yapıldı

Norveç’in Kragero kentinde dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutulmuştu.
Norveç’in Kragero kentinde dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutulmuştu.
Freya'nın uyutulmasının ardından duruma tepki gösteren ve kampanya başlatan Erik Holm, Freya'nın heykelini yaptırmak için 25 bin dolar topladı.
Holm, "Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'ne ve devletin bu durumu ele alış şekline kızdığım için bu kampanyayı başlattım" ifadelerini kullandı.
Freya'nın uyutulmasının ardından duruma tepki gösteren ve kampanya başlatan Erik Holm, Freya'nın heykelini yaptırmak için 25 bin dolar topladı.
Holm, "Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'ne ve devletin bu durumu ele alış şekline kızdığım için bu kampanyayı başlattım" ifadelerini kullandı.
Heykeltıraş Astri Tonoian tarafından Freya'nın gerçek boyutlarında yapılan bronz heykel, Oslo Fiyordu’na yerleştirildi. Heykeltıraş Tonoian, "İnsanlar, vahşi doğaya bu şekilde davranıyor ama aynı zamanda insanlara da böyle davranıyorlar. Biz Freya'ya böyle davrandık. O yüzden heykele 'For Our Sins' (Günahlarımız için) adını vereceğim" dedi.
Heykeltıraş Astri Tonoian tarafından Freya'nın gerçek boyutlarında yapılan bronz heykel, Oslo Fiyordu’na yerleştirildi. Heykeltıraş Tonoian, "İnsanlar, vahşi doğaya bu şekilde davranıyor ama aynı zamanda insanlara da böyle davranıyorlar. Biz Freya'ya böyle davrandık. O yüzden heykele 'For Our Sins' (Günahlarımız için) adını vereceğim" dedi.
Korunan bir tür olan deniz aygırları Kuzey Kutbu'nda yaşıyor. Deniz aygırları genellikle insanlara saldırmazken, bazı nadir saldırılar kayda geçti.
Korunan bir tür olan deniz aygırları Kuzey Kutbu'nda yaşıyor. Deniz aygırları genellikle insanlara saldırmazken, bazı nadir saldırılar kayda geçti.
2016 yılında Çin'deki bir vahşi yaşam parkında bir turist ve bir hayvan bakıcısı, bir deniz aygırı tarafından öldürüldü.
2016 yılında Çin'deki bir vahşi yaşam parkında bir turist ve bir hayvan bakıcısı, bir deniz aygırı tarafından öldürüldü.