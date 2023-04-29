https://sputniknews.com.tr/20230429/zelenskiy-batidan-f-16-savas-ucaklari-gelmeden-karsi-saldiriyi-baslatacagiz-1070363810.html

Zelenskiy: Batı’dan F-16 savaş uçakları gelmeden karşı saldırıyı başlatacağız

Zelenskiy: Batı’dan F-16 savaş uçakları gelmeden karşı saldırıyı başlatacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı’dan gelecek F-16 savaş uçaklarını beklemeden karşı saldırıyı başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T22:40+0300

2023-04-29T22:40+0300

2023-04-29T22:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

f-16

f-16

savaş

savaş uçağı

dmitriy peskov

kremlin

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı’nın tedarik edeceğine söz verdiği F-16 savaş uçaklarını beklemeden planlanan karşı saldırıyı başlatmaya hazır olduğu belirtildi.Zelenskiy’in “Daha fazla erteleyecek zamanımız yok, bu yüzden Batı’dan gelecek savaş uçaklarını beklemeden planladığımız karşı saldırıyı başlatacağız” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy ayrıca, Batılı savaş uçaklarının olmamasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini zor duruma düşüreceğini ve Kiev’in daha fazla asker kaybetmesine neden olacağını ifade etti.Daha önce, Ukrayna’nın başlatacağı belirtilen karşı saldırıya dair iddialara ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun bu tür açıklamaları dikkatle izlediğini ve özel askeri operasyonu planlarken bunları dikkate aldığını belirtmişti.

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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, f-16, f-16, savaş, savaş uçağı, dmitriy peskov, kremlin