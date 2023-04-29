https://sputniknews.com.tr/20230429/zelenskiy-batidan-f-16-savas-ucaklari-gelmeden-karsi-saldiriyi-baslatacagiz-1070363810.html
Zelenskiy: Batı’dan F-16 savaş uçakları gelmeden karşı saldırıyı başlatacağız
Zelenskiy: Batı’dan F-16 savaş uçakları gelmeden karşı saldırıyı başlatacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı’dan gelecek F-16 savaş uçaklarını beklemeden karşı saldırıyı başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T22:40+0300
2023-04-29T22:40+0300
2023-04-29T22:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
f-16
f-16
savaş
savaş uçağı
dmitriy peskov
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069284066_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_df932355293b085ace8d9ee5ebf221bc.jpg
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı’nın tedarik edeceğine söz verdiği F-16 savaş uçaklarını beklemeden planlanan karşı saldırıyı başlatmaya hazır olduğu belirtildi.Zelenskiy’in “Daha fazla erteleyecek zamanımız yok, bu yüzden Batı’dan gelecek savaş uçaklarını beklemeden planladığımız karşı saldırıyı başlatacağız” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy ayrıca, Batılı savaş uçaklarının olmamasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini zor duruma düşüreceğini ve Kiev’in daha fazla asker kaybetmesine neden olacağını ifade etti.Daha önce, Ukrayna’nın başlatacağı belirtilen karşı saldırıya dair iddialara ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun bu tür açıklamaları dikkatle izlediğini ve özel askeri operasyonu planlarken bunları dikkate aldığını belirtmişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069284066_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_c86200179ae9484c8fa8c3a608bad721.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, f-16, f-16, savaş, savaş uçağı, dmitriy peskov, kremlin
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, f-16, f-16, savaş, savaş uçağı, dmitriy peskov, kremlin
Zelenskiy: Batı’dan F-16 savaş uçakları gelmeden karşı saldırıyı başlatacağız
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı’dan gelecek F-16 savaş uçaklarını beklemeden karşı saldırıyı başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı’nın tedarik edeceğine söz verdiği F-16 savaş uçaklarını beklemeden planlanan karşı saldırıyı başlatmaya hazır olduğu belirtildi.
Zelenskiy’in “Daha fazla erteleyecek zamanımız yok, bu yüzden Batı’dan gelecek savaş uçaklarını beklemeden planladığımız karşı saldırıyı başlatacağız” ifadelerine yer verildi.
Zelenskiy ayrıca, Batılı savaş uçaklarının olmamasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini zor duruma düşüreceğini ve Kiev’in daha fazla asker kaybetmesine neden olacağını ifade etti.
Daha önce, Ukrayna’nın başlatacağı belirtilen karşı saldırıya dair iddialara ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun bu tür açıklamaları dikkatle izlediğini ve özel askeri operasyonu planlarken bunları dikkate aldığını belirtmişti.