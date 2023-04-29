https://sputniknews.com.tr/20230429/usta-yonetmen-duygu-sagiroglu-hayatini-kaybetti-1070359262.html

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T19:01+0300

2023-04-29T19:01+0300

2023-04-29T19:01+0300

yaşam

yönetmen

vefat

duygu sağıroğlu

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Sinemada, yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Seyhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.Duygu Sağıroğlu hakkındaTrabzon'da 1932'de dünyaya gelen, 20'ye yakın sinema filmini yönetirken, 30'un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Sağıroğlu, 1965'te yönettiği ilk filmi "Bitmeyen Yol"la büyük ilgi topladı.Avrupa ve ABD'de opera dekoratörlüğü çalışmaları yapan Sağıroğlu, 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsü'nde ve Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği yenilikçi sahne tasarımlarıyla övgü toplayan Sağıroğlu, "Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü", "Yılın Sahne Tasarımcısı" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" gibi birçok ödüle layık görüldü.

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yönetmen, vefat, duygu sağıroğlu