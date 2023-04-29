https://sputniknews.com.tr/20230429/turkmenistanda-at-bayrami-kutlaniyor-1070353864.html
Türkmenistan’da At Bayramı kutlanıyor
Türkmenistan’da At Bayramı kutlanıyor
Ahal Teke atlarının ana vatanı Türkmenistan'da, At Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T13:44+0300
2023-04-29T13:44+0300
2023-04-29T13:44+0300
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Her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan bayram kapsamında, başta başkent Aşkabat olmak üzere, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
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fotoğraf, türkmenistan, galeri, at, bayram, фото
fotoğraf, türkmenistan, galeri, at, bayram, фото
Türkmenistan’da At Bayramı kutlanıyor
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Ahal Teke atlarının ana vatanı Türkmenistan'da, At Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan bayram kapsamında, başta başkent Aşkabat olmak üzere, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
© AA / Merdan VelhanovAhal Teke atlarının ana vatanı Türkmenistan'da, At Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Ahal Teke atlarının ana vatanı Türkmenistan'da, At Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
© AA / Merdan Velhanov
“Cennet Atları” olarak da anılan, Türkmen halkının bağımsızlık ruhunun timsali Ahal Teke atları bayramı dolayısıyla hafta başından bu yana fuar, toplantı, konferans ve eğlenceler düzenlendi.
“Cennet Atları” olarak da anılan, Türkmen halkının bağımsızlık ruhunun timsali Ahal Teke atları bayramı dolayısıyla hafta başından bu yana fuar, toplantı, konferans ve eğlenceler düzenlendi.
© AA / Merdan Velhanov
Bayram kutlamaları kapsamında, bugün Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un katılımıyla Türkmenistan Askeri ve Kolluk Kuvvetlerinin Binicilik Kompleksi törenle açıldı.
Bayram kutlamaları kapsamında, bugün Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un katılımıyla Türkmenistan Askeri ve Kolluk Kuvvetlerinin Binicilik Kompleksi törenle açıldı.
© AA / Merdan Velhanov
Açılış törenine Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, bakanlar, askeri ve kolluk kuvvet başkanları, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Açılış törenine Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, bakanlar, askeri ve kolluk kuvvet başkanları, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
© AA / Merdan Velhanov
Milli kültür-sanat etkinlikleri ve geleneksel folklor gösterilerinin yapıldığı açılış töreninde heykeltıraşlar, halı dokumacıları ve sanatçılar ödüllendirildi.
Milli kültür-sanat etkinlikleri ve geleneksel folklor gösterilerinin yapıldığı açılış töreninde heykeltıraşlar, halı dokumacıları ve sanatçılar ödüllendirildi.
© AA / Merdan Velhanov
"Türkmenistan’ın en güzel atı" yarışmasında birinci gelen "Goşasakar" isimli atın seyisine araba hediye edildi.
"Türkmenistan’ın en güzel atı" yarışmasında birinci gelen "Goşasakar" isimli atın seyisine araba hediye edildi.
© AA / Merdan Velhanov
Türkmen kültüründe Ahal Teke ırkı, "büyük milli miras hazinesi" kabul ediliyor.
Türkmen kültüründe Ahal Teke ırkı, "büyük milli miras hazinesi" kabul ediliyor.