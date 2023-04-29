https://sputniknews.com.tr/20230429/tirin-tasidigi-konteyner-anadolu-efesin-yildizi-bryant-dunstonin-aracinin-uzerine-devrildi-1070355868.html
TIR'ın taşıdığı konteyner Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi
TIR'ın taşıdığı konteyner Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi
Bakırköy'de bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T15:49+0300
2023-04-29T15:49+0300
2023-04-29T15:49+0300
yaşam
anadolu efes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070355972_0:67:715:469_1920x0_80_0_0_1542d6652c41dfd6e494e966bc860d03.jpg
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Bryant Dunston trafik kazası geçirdi.Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.Anadolu Efes'ten açıklamaAnadolu Efes Basketbol Kulübü de trafik kazası geçiren ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070355972_0:0:715:536_1920x0_80_0_0_3bf28bffb5496d840eff0acf3ae8898f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu efes
TIR'ın taşıdığı konteyner Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi
Abone ol
Bakırköy'de bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Bryant Dunston trafik kazası geçirdi.
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.
Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.
Anadolu Efes'ten açıklama
Anadolu Efes Basketbol Kulübü de trafik kazası geçiren ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.