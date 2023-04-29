https://sputniknews.com.tr/20230429/tirin-tasidigi-konteyner-anadolu-efesin-yildizi-bryant-dunstonin-aracinin-uzerine-devrildi-1070355868.html

TIR'ın taşıdığı konteyner Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi

TIR'ın taşıdığı konteyner Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi

Bakırköy'de bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T15:49+0300

2023-04-29T15:49+0300

2023-04-29T15:49+0300

yaşam

anadolu efes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070355972_0:67:715:469_1920x0_80_0_0_1542d6652c41dfd6e494e966bc860d03.jpg

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Bryant Dunston trafik kazası geçirdi.Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.Anadolu Efes'ten açıklamaAnadolu Efes Basketbol Kulübü de trafik kazası geçiren ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anadolu efes