https://sputniknews.com.tr/20230429/teksas-eyaletinde-bir-eve-silahli-saldiri-5-kisi-oldu-1070354419.html
Teksas'ta bir eve silahlı saldırı: 5 kişi öldü
Teksas'ta bir eve silahlı saldırı: 5 kişi öldü
ABD'nin Teksas eyaletinin güneydoğusunda bir evde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T14:32+0300
2023-04-29T14:32+0300
2023-04-29T14:32+0300
dünya
abd
abd
teksas
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0f/1057437216_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a5cd833b029405a7a338645d8e4f6f9e.jpg
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland'de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşti.Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.ABC News'in bildirdiğine göre, saldırıda tüfek kullanıldı ve saldırgan henüz bulunamadı.Saldırı veya kurbanlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.
abd
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0f/1057437216_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_625d5f0056ebdeef164e77b6ecc5a133.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, teksas, silahlı saldırı
abd, abd, teksas, silahlı saldırı
Teksas'ta bir eve silahlı saldırı: 5 kişi öldü
Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletinin güneydoğusunda bir evde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland'de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşti.
Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ABC News'in bildirdiğine göre, saldırıda tüfek kullanıldı ve saldırgan henüz bulunamadı.
Saldırı veya kurbanlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.