https://sputniknews.com.tr/20230429/teksas-eyaletinde-bir-eve-silahli-saldiri-5-kisi-oldu-1070354419.html

Teksas'ta bir eve silahlı saldırı: 5 kişi öldü

Teksas'ta bir eve silahlı saldırı: 5 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinin güneydoğusunda bir evde açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T14:32+0300

2023-04-29T14:32+0300

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silahlı saldırı

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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland'de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşti.Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.ABC News'in bildirdiğine göre, saldırıda tüfek kullanıldı ve saldırgan henüz bulunamadı.Saldırı veya kurbanlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

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