https://sputniknews.com.tr/20230429/tcmbden-odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-bilgi-sistemleri-teblig-ve-yonetmeliginde-degisiklik-1070365382.html

TCMB'den ödeme ve elektronik para kuruluşları bilgi sistemleri tebliğ ve yönetmeliğinde değişiklik

TCMB'den ödeme ve elektronik para kuruluşları bilgi sistemleri tebliğ ve yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelik ve ilgili tebliğde... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T23:39+0300

2023-04-29T23:39+0300

2023-04-29T23:41+0300

türkiye

türkiye

resmi gazete

resmî gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, beşinci, dokuzuncu, onbirinci, onyedinci ve onsekizinci fıkralarında yer alan “30 Nisan 2023 tarihine kadar” ibareleri “30 Haziran 2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirildi.Değişiklik tebliğine göre de, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin geçici 1. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "30 Nisan 2023 tarihine kadar" ibareleri "30 Haziran 2023 tarihine kadar" olarak değiştirildi.Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik yönetmeliği ve tebliği, yürürlüğe girdi.

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