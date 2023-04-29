https://sputniknews.com.tr/20230429/sudandaki-catismalarda-15-gun-simdiye-kadar-411-sivil-hayatini-kaybetti-1070350158.html
Sudan’daki çatışmalarda 15. gün: Şimdiye kadar 411 sivil hayatını kaybetti
Sudan’daki çatışmalarda 15. gün: Şimdiye kadar 411 sivil hayatını kaybetti
Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda 411 sivilin öldüğünü bildirdi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T12:02+0300
2023-04-29T12:02+0300
2023-04-29T12:02+0300
dünya
sudan
çatışma
sivil
sivil can kaybı
sivil kayıp
sivil ölümü
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Ordu ile HDK arasındaki ateşkese rağmen farklı bölgelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar 2023 sivilin yaralandığı, 411 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Sudan’da çatışmalar, 15. gününe girdi.Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken başkentin güneyindeki farklı mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sudan-ordusu-ateskesin-72-saat-daha-uzatilmasini-kabul-etti-1070294245.html
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sudan, çatışma, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü
sudan, çatışma, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü
Sudan’daki çatışmalarda 15. gün: Şimdiye kadar 411 sivil hayatını kaybetti
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Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda 411 sivilin öldüğünü bildirdi.
Ordu ile HDK arasındaki ateşkese rağmen farklı bölgelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar 2023 sivilin yaralandığı, 411 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Sudan’da çatışmalar, 15. gününe girdi.
Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken başkentin güneyindeki farklı mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.
Sudan’da taraflar, ABD’nin 28 Nisan’dan itibaren 72 saatlik yeni ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamıştı.