Soylu: Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz
23:19 29.04.2023 (güncellendi: 23:24 29.04.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© AA
İstanbul Esenler'de seçmenlere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyor ki '15 Temmuz'da beceremedik. HDP'yi, LGBT'yi bütün her birini bir araya getireceğiz ve Tayyip Erdoğan'ı mağlup edeceğiz'. Türkiye'nin seçimi Amerika'ya mı düştü? Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz" dedi.
AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Eyüpsultan'daki Rami Stadı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bundan 21 yıl önce 3 ay önünü göremeyen bir ülke olduğunu söyledi.
Onurla ve büyük bir gururla anlatıyoruz:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 29, 2023
Türkiye'nin her tarafında, Doğu ve Güneydoğu'da, teröre bulaştırmak istedikleri çocukları kütüphaneler ve gençlik merkezlerine, spor merkezlerine koyduk ve onları terörden çekip aldık...
💚Eyüpsultan'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Rami… pic.twitter.com/BL04WMOJ9E
Bakan Soylu, ancak Türkiye'nin yaşadığı birçok badireye rağmen 21 yıldır istikrar içinde olduğunu dile getirdi.
Soylu, Mersin Nükleer Santrali'nin ilk etabının açıldığını, bunların dışında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü'nün yapıldığını belirterek, "Yetmedi, pandemide bütün dünya patinaj yaparken Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nü de yaptı mı? Yetmedi. Onlar bize 'Bunları yapamazsınız.' derken biz üzerine ilave ettik. Bir Türk olarak nasıl yapabileceğimizi, bizimle inatlaşılmayacağını gösterdik. İHA'yı da yaptık, SİHA'yı da yaptık. Aynı zamanda Kızılelma'yı da Akıncı'yı da Atak helikopterini de yaptık. Çatlasınlar da patlasınlar. Buraya da Togg'la geldik. Kendi arabamızla, yerli arabamızla, milli arabamızla geldik" diye konuştu.
'Bu memlekete milletin diliyle konuşan adam lazım'
Türkiye'de ayrıca TCG Anadolu Gemisi'nin yapıldığını, birçok barajın, şehir hastanelerinin inşa edildiğini anlatan Soylu, "Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki; 'Şehir hastaneleri israftır.' Bu memlekete milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil" ifadelerini kullandı.
'Ne verdin sen HDP'ye de anlaştın, PKK'ya da anlaştın...''
HDP'nin bir cumhurbaşkanı adayı olmadığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:
"Peki kimi destekliyorlar? Dün açıkladılar. Resmen 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.' dediler. Peki başka ne diyorlar? Diyorlar ki '100 yıllık Cumhuriyet'i bitireceğiz.' Bitmedi. Başka ne diyorlar? 'Özerklik yapacağız, özerklik istiyoruz.' diyorlar. 6-8 Ekim'i hatırlıyorsunuz değil mi? 17 ayrı yerde özerklik ilan etmişlerdi. Sonra onların hepsini tarumar ettik, o özerklik yapanları. Bir de o belediyelerin hepsine kayyum atadık. Teröre para vermesin, teröre adam göndermesin, teröre lojistik yollamasın diye."
Soylu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ne verdin sen HDP'ye de anlaştın, PKK'ya da anlaştın ki Murat Karayılan, Cemil Bayık sabahtan akşama kadar 'AK Parti'yi düşüreceksiniz. Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksiniz. AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nı düşüreceksiniz. Onlara verilen her oy PKK'ya sıkılan bir kurşundur' diye Kılıçdaroğlu'nun peşine takıldı. Kılıçdaroğlu bunun bir cevabını versin. Büyükelçilerle oturup hangi pazarlığı yaptın? HDP PKK'yla ilgili hangi pazarlığı yaptın? Bunun hesabını versin" diye konuştu.
Bunların hepsinin hesabını milletin sandıkta soracağını vurgulayan Soylu, "Allah nasip edecek. 14 Mayıs akşamı inşallah Cumhurbaşkanımızı bu millet yeniden reisicumhur yapacak. Kemal'e 'bay bay' diyecek" dedi.
💚 Eyüpsultan Rami Spor Sahası— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 29, 2023
⚽ Şöhretler Maçı pic.twitter.com/8xvo5zgXde
'14 Mayıs, 100 yıl sürecek inşallah'
İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı icraatları anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi kime oy vereceksiniz? 15 Temmuz'da akşam Atatürk Havalimanı'na gelip, orada tankçılarla anlaşıp, onların arasından sıvışıp evde saklanıp, ayak ayak üstüne atıp maç seyreder gibi 15 Temmuz darbesini seyreden Kılıçdaroğlu'na mı, yoksa 'Ölümüne milletin yanındayım.' diyen Tayyip Erdoğan'a mı? Karar milletimizindir, karar sizindir. Bir 14 Mayıs'ta bu ülke beyaz ihtilalle beraber... O siyaset cahili olan CHP'lilere buradan söylüyorum. Dün bana laf yetiştiren o CHP'liler var. Biz ona bizim tarafımızda 'beyaz ihtilal' diyoruz. Bir halk ihtilali, bir devrimdi o. Millet, Menderes'i seçti, ezan-ı Muhammedi'nin aslıyla beraber milleti buluşturdu. Bir köylünün oğlu hakim oldu, bir köylünün kızı mühendis ve avukat oldu. Köylerle şehirler birleşti. Türkiye'de barajlar, yollar yapıldı. Olmayan kalmadı Türkiye'de. Ama o ne kadar sürdü? 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar 10 yıl sürdü. Bizim devrimiz ne kadar sürecek biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı başlıyor, Türkiye Yüzyılı. 14 Mayıs, 100 yıl sürecek inşallah."
Programda, Bakan Soylu'ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye edildi.
⚽️ Gol: Süleyman Soylu— gdhspor (@gdh_spor) April 29, 2023
🎯 Asist: Ibrahima Yattara
Rami Stadı açılışında sahaya çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takıma adına bir kafa golü kaydetti. pic.twitter.com/wUesNCVzsi
Bakan Soylu, stadın açılışının yapılmasının ardından eski futbolcuların katıldığı Şöhretler Maçı'nda futbol oynadı.
İçişleri Bakanı Soylu, Esenler'de seçmenlere seslendi
Daha sonra AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Esenler Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi'nde seçmenlerle buluştu.
Burada kurulan platformdan kalabalığa hitap eden Soylu, 14 Mayıs'ta çok çalışmak zorunda olduklarını söyledi.
Soylu, herkesin, ne kadar insan tanıyorsa hepsine ulaşmak durumunda olduğunu vurgulayarak, ''Bu seçim, Türkiye'nin ve etrafımızdaki coğrafyanın en önemli seçimidir. Onun için size söyleyeceğim şudur: Bu memleket Müslümanlığın bayraktarıdır. Bu memleket vicdanın bayraktarıdır. Bu memleket adaletin bayraktarıdır. Bu ülke büyük bir ülkedir. Bu millet asil bir millettir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek çekidüzen mesajı verdiğine işaret eden Soylu, "Sünni'nin, Kürt'ün, Roman'ın, Boşnak'ın, Arnavut'un, Çerkez'in, her birinin kendisini ifade edebildiği bir Türkiye'de buluştuk. Dünya tersine giderken biz ilerlemeye gittik. Allah'ınızı severseniz, Tayyip Erdoğan size emanettir" ifadelerini kullandı.
Soylu, 14 Mayıs'la ilgili yaptığı nitelemeye ilişkin de şunları kaydetti:
"Çıkmış dün Kılıçdaroğlu'nun avaneleri, işte neymiş 14 Mayıs için 'Bir darbe' demişiz. Ben demiyorum ki. Adam oturmuş plan yapıyor. Diyor ki '15 Temmuz'da beceremedik. HDP'yi, LGBT'yi bütün her birini bir araya getireceğiz ve Tayyip Erdoğan'ı mağlup edeceğiz'. Türkiye'nin seçimi Amerika'ya mı düştü? Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz."
İçişleri Bakanı Soylu, seçim gecesine ilişkin öngörüsünü de ''Allah nasip edecek, 14 Mayıs gecesi bu millet Türkiye Yüzyılı yolculuğuna başlayacak. Reis, adeti olduğu gibi balkon konuşmasına çıkacak. Tam o esnada Avrupa'nın liderleri arayacaklar. 'Balkon konuşmasına çıkmadan önce Tayyip Reis'le konuşabilir miyiz?' diyecekler" sözleriyle aktardı.