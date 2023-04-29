https://sputniknews.com.tr/20230429/soylu-hey-biden-biz-sadece-bay-bay-kemali-sandikta-maglup-etmeyecegiz-seni-de-maglup-edecegiz-1070364538.html

Soylu: Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz

Soylu: Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz

İstanbul Esenler'de seçmenlere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyor ki '15 Temmuz'da beceremedik. HDP'yi, LGBT'yi bütün her birini bir araya... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T23:19+0300

2023-04-29T23:19+0300

2023-04-29T23:24+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

hdp

pkk

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AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Eyüpsultan'daki Rami Stadı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bundan 21 yıl önce 3 ay önünü göremeyen bir ülke olduğunu söyledi.Bakan Soylu, ancak Türkiye'nin yaşadığı birçok badireye rağmen 21 yıldır istikrar içinde olduğunu dile getirdi.Soylu, Mersin Nükleer Santrali'nin ilk etabının açıldığını, bunların dışında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü'nün yapıldığını belirterek, "Yetmedi, pandemide bütün dünya patinaj yaparken Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nü de yaptı mı? Yetmedi. Onlar bize 'Bunları yapamazsınız.' derken biz üzerine ilave ettik. Bir Türk olarak nasıl yapabileceğimizi, bizimle inatlaşılmayacağını gösterdik. İHA'yı da yaptık, SİHA'yı da yaptık. Aynı zamanda Kızılelma'yı da Akıncı'yı da Atak helikopterini de yaptık. Çatlasınlar da patlasınlar. Buraya da Togg'la geldik. Kendi arabamızla, yerli arabamızla, milli arabamızla geldik" diye konuştu.'Bu memlekete milletin diliyle konuşan adam lazım'Türkiye'de ayrıca TCG Anadolu Gemisi'nin yapıldığını, birçok barajın, şehir hastanelerinin inşa edildiğini anlatan Soylu, "Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki; 'Şehir hastaneleri israftır.' Bu memlekete milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil" ifadelerini kullandı.'Ne verdin sen HDP'ye de anlaştın, PKK'ya da anlaştın...''HDP'nin bir cumhurbaşkanı adayı olmadığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:Soylu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ne verdin sen HDP'ye de anlaştın, PKK'ya da anlaştın ki Murat Karayılan, Cemil Bayık sabahtan akşama kadar 'AK Parti'yi düşüreceksiniz. Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksiniz. AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nı düşüreceksiniz. Onlara verilen her oy PKK'ya sıkılan bir kurşundur' diye Kılıçdaroğlu'nun peşine takıldı. Kılıçdaroğlu bunun bir cevabını versin. Büyükelçilerle oturup hangi pazarlığı yaptın? HDP PKK'yla ilgili hangi pazarlığı yaptın? Bunun hesabını versin" diye konuştu.Bunların hepsinin hesabını milletin sandıkta soracağını vurgulayan Soylu, "Allah nasip edecek. 14 Mayıs akşamı inşallah Cumhurbaşkanımızı bu millet yeniden reisicumhur yapacak. Kemal'e 'bay bay' diyecek" dedi.'14 Mayıs, 100 yıl sürecek inşallah'İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı icraatları anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Programda, Bakan Soylu'ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye edildi.Bakan Soylu, stadın açılışının yapılmasının ardından eski futbolcuların katıldığı Şöhretler Maçı'nda futbol oynadı. İçişleri Bakanı Soylu, Esenler'de seçmenlere seslendiDaha sonra AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Esenler Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi'nde seçmenlerle buluştu.Burada kurulan platformdan kalabalığa hitap eden Soylu, 14 Mayıs'ta çok çalışmak zorunda olduklarını söyledi.Soylu, herkesin, ne kadar insan tanıyorsa hepsine ulaşmak durumunda olduğunu vurgulayarak, ''Bu seçim, Türkiye'nin ve etrafımızdaki coğrafyanın en önemli seçimidir. Onun için size söyleyeceğim şudur: Bu memleket Müslümanlığın bayraktarıdır. Bu memleket vicdanın bayraktarıdır. Bu memleket adaletin bayraktarıdır. Bu ülke büyük bir ülkedir. Bu millet asil bir millettir" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek çekidüzen mesajı verdiğine işaret eden Soylu, "Sünni'nin, Kürt'ün, Roman'ın, Boşnak'ın, Arnavut'un, Çerkez'in, her birinin kendisini ifade edebildiği bir Türkiye'de buluştuk. Dünya tersine giderken biz ilerlemeye gittik. Allah'ınızı severseniz, Tayyip Erdoğan size emanettir" ifadelerini kullandı.Soylu, 14 Mayıs'la ilgili yaptığı nitelemeye ilişkin de şunları kaydetti:İçişleri Bakanı Soylu, seçim gecesine ilişkin öngörüsünü de ''Allah nasip edecek, 14 Mayıs gecesi bu millet Türkiye Yüzyılı yolculuğuna başlayacak. Reis, adeti olduğu gibi balkon konuşmasına çıkacak. Tam o esnada Avrupa'nın liderleri arayacaklar. 'Balkon konuşmasına çıkmadan önce Tayyip Reis'le konuşabilir miyiz?' diyecekler" sözleriyle aktardı.

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süleyman soylu, hdp, pkk