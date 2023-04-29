https://sputniknews.com.tr/20230429/sivastopol-valisi-petrol-tesisindeki-yangin-kente-yakit-tedarikini-etkilemeyecek-1070347514.html
Sivastopol Valisi: Petrol tesisindeki yangın kente yakıt tedarikini etkilemeyecek
Sivastopol Valisi: Petrol tesisindeki yangın kente yakıt tedarikini etkilemeyecek
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, petrol tesisinde çıkan yangının kentin yakıt tedarikini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini belirtti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T09:58+0300
2023-04-29T09:58+0300
2023-04-29T09:58+0300
dünya
rusya
sivastopol
kırım
yangın
petrol
petrol üretimi
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Sivastopol’de bir petrol tesisinde çıkan, insansız hava aracının neden olduğu düşünülen yangın ile ilgili Telegram kanalından bilgi paylaşan Razvojayev, yangının Sivastopol’e yakıt tedarikini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.Vali, “Yangın, Sivastopol'e yönelik yakıt tedarik durumunu etkilemeyecek. Bu rezervler benzin istasyonlarına yakıt sağlamak için kullanılmıyordu” ifadelerini kullandı.Razvojayev daha önce, Kazaçya Buhta bölgesinde bulunan bir petrol tesisindeki deponun muhtemelen bir insansız hava aracının isabet etmesi sonucu tutuştuğunu, çıkan yangının yaklaşık 1.000 metrekarelik bir alanda devam ettiğini duyurmuştu. Vali, Sivastopol’deki yangın deposunda meydana gelen yangın sonucu yaralanan olmadığı bilgisini vermişti.İtfaiye ekiplerinin kahramanca hareket edip hızlı ve koordineli bir şekilde yangına müdahale ettiklerine dikkat çeken Razvojayev, yangının zorlu olması nedeniyle çalışmaların saatler sürebileceğinin altını çizdi.
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rusya, sivastopol, kırım, yangın, petrol, petrol üretimi
rusya, sivastopol, kırım, yangın, petrol, petrol üretimi
Sivastopol Valisi: Petrol tesisindeki yangın kente yakıt tedarikini etkilemeyecek
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, petrol tesisinde çıkan yangının kentin yakıt tedarikini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini belirtti.
Sivastopol’de bir petrol tesisinde çıkan, insansız hava aracının neden olduğu düşünülen yangın ile ilgili Telegram kanalından bilgi paylaşan Razvojayev, yangının Sivastopol’e yakıt tedarikini herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.
Vali, “Yangın, Sivastopol'e yönelik yakıt tedarik durumunu etkilemeyecek. Bu rezervler benzin istasyonlarına yakıt sağlamak için kullanılmıyordu” ifadelerini kullandı.
Razvojayev daha önce, Kazaçya Buhta bölgesinde bulunan bir petrol tesisindeki deponun muhtemelen bir insansız hava aracının isabet etmesi sonucu tutuştuğunu, çıkan yangının yaklaşık 1.000 metrekarelik bir alanda devam ettiğini duyurmuştu. Vali, Sivastopol’deki yangın deposunda meydana gelen yangın sonucu yaralanan olmadığı bilgisini vermişti.
İtfaiye ekiplerinin kahramanca hareket edip hızlı ve koordineli bir şekilde yangına müdahale ettiklerine dikkat çeken Razvojayev, yangının zorlu olması nedeniyle çalışmaların saatler sürebileceğinin altını çizdi.