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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-ukraynanin-herson-grubu-komuta-kademesinin-bulundugu-yer-uzun-menzilli-silahlarla-vuruldu-1070356756.html
Rusya: Ukrayna’nın Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yer uzun menzilli silahlarla vuruldu
Rusya: Ukrayna’nın Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yer uzun menzilli silahlarla vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin dün uzun menzilli deniz tabanlı silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson grubu komuta... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T16:31+0300
2023-04-29T16:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
herson
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus ordusunun dün uzun menzilli deniz tabanlı silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yeri vurduklarını dile getiren Konaşenkov, saldırının hedefine ulaştığını kaydetti.Rus hücum birliklerinin Artyomovsk (Bahmut) kentinin batı banliyölerinde çatışmaya devam ettikleri bilgisini veren Konaşenkov, “Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri hücum müfrezelerine kanatlar tarafından destek verdi” diye konuştu.Tümgeneral Konaşenkov, “Güney Askeri Grubuna ait taktik ve saldırı uçakları ile topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin ateşi ile düşmanın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Çasov Yar, Kalinin ve Krasnoye yerleşim bölgelerinden karşı saldırıya geçme girişimleri engellendi” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus komutan, “Düşmanın bu yöndeki toplam kayıpları 575'ten fazla Ukraynalı asker ve paralı asker, iki tank, üç piyade muharebe aracı, iki zırhlı muharebe aracı, 12 otomobil, bir Akatsiya ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu düzeneği, bir D-30 obüsü, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı iki adet AN/TPQ-50 radar istasyonu olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.DHC’nin iki yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusunun iki silah deposunun imha edildiğine, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ise Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde dördü Kupyansk yönünde, biri de DHC’de olmak üzere Ukrayna’nın beş sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerini sonlandırdığını vurguladı.Rus birliklerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 126 bölgede konuşlandırılan 92 topçu birliğini, insan gücünü ve araçlarını atış mevzilerinde vurduğunu dile getiren Konaşenkov, ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dört füzeyi önlediğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/fsb-herson-bolgesinde-ukraynali-bir-ajan-yakalandi------1069346785.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, herson, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, herson, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya: Ukrayna’nın Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yer uzun menzilli silahlarla vuruldu

16:31 29.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
/
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin dün uzun menzilli deniz tabanlı silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yeri vurduklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus ordusunun dün uzun menzilli deniz tabanlı silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yeri vurduklarını dile getiren Konaşenkov, saldırının hedefine ulaştığını kaydetti.
Rus hücum birliklerinin Artyomovsk (Bahmut) kentinin batı banliyölerinde çatışmaya devam ettikleri bilgisini veren Konaşenkov, “Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri hücum müfrezelerine kanatlar tarafından destek verdi” diye konuştu.
Tümgeneral Konaşenkov, “Güney Askeri Grubuna ait taktik ve saldırı uçakları ile topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin ateşi ile düşmanın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Çasov Yar, Kalinin ve Krasnoye yerleşim bölgelerinden karşı saldırıya geçme girişimleri engellendi” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Son bir günde bu bölgede hava kuvvetleri tarafından yedi sorti gerçekleştirildi. Güney Askeri Grubunun topçu birlikleri tarafından 58 atış görevini tamamlandı.”
Rus komutan, “Düşmanın bu yöndeki toplam kayıpları 575'ten fazla Ukraynalı asker ve paralı asker, iki tank, üç piyade muharebe aracı, iki zırhlı muharebe aracı, 12 otomobil, bir Akatsiya ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu düzeneği, bir D-30 obüsü, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı iki adet AN/TPQ-50 radar istasyonu olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.
DHC’nin iki yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusunun iki silah deposunun imha edildiğine, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ise Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde dördü Kupyansk yönünde, biri de DHC’de olmak üzere Ukrayna’nın beş sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerini sonlandırdığını vurguladı.
Rus birliklerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 126 bölgede konuşlandırılan 92 topçu birliğini, insan gücünü ve araçlarını atış mevzilerinde vurduğunu dile getiren Konaşenkov, ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dört füzeyi önlediğini vurguladı.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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