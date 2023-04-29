https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-ukraynanin-herson-grubu-komuta-kademesinin-bulundugu-yer-uzun-menzilli-silahlarla-vuruldu-1070356756.html

Rusya: Ukrayna’nın Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yer uzun menzilli silahlarla vuruldu

Rusya: Ukrayna’nın Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yer uzun menzilli silahlarla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin dün uzun menzilli deniz tabanlı silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson grubu komuta... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T16:31+0300

2023-04-29T16:31+0300

2023-04-29T16:31+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

herson

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus ordusunun dün uzun menzilli deniz tabanlı silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson grubu komuta kademesinin bulunduğu yeri vurduklarını dile getiren Konaşenkov, saldırının hedefine ulaştığını kaydetti.Rus hücum birliklerinin Artyomovsk (Bahmut) kentinin batı banliyölerinde çatışmaya devam ettikleri bilgisini veren Konaşenkov, “Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri hücum müfrezelerine kanatlar tarafından destek verdi” diye konuştu.Tümgeneral Konaşenkov, “Güney Askeri Grubuna ait taktik ve saldırı uçakları ile topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin ateşi ile düşmanın Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Çasov Yar, Kalinin ve Krasnoye yerleşim bölgelerinden karşı saldırıya geçme girişimleri engellendi” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus komutan, “Düşmanın bu yöndeki toplam kayıpları 575'ten fazla Ukraynalı asker ve paralı asker, iki tank, üç piyade muharebe aracı, iki zırhlı muharebe aracı, 12 otomobil, bir Akatsiya ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu düzeneği, bir D-30 obüsü, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı iki adet AN/TPQ-50 radar istasyonu olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.DHC’nin iki yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusunun iki silah deposunun imha edildiğine, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ise Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin son bir günde dördü Kupyansk yönünde, biri de DHC’de olmak üzere Ukrayna’nın beş sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerini sonlandırdığını vurguladı.Rus birliklerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 126 bölgede konuşlandırılan 92 topçu birliğini, insan gücünü ve araçlarını atış mevzilerinde vurduğunu dile getiren Konaşenkov, ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dört füzeyi önlediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/fsb-herson-bolgesinde-ukraynali-bir-ajan-yakalandi------1069346785.html

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