https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-disisleri-abd-ve-avrupa-bilgi-teknolojilerini-provokasyon-icin-kullaniyor-1070357734.html
Rusya Dışişleri: ABD ve Avrupa bilgi teknolojilerini provokasyon için kullanıyor
Rusya Dışişleri: ABD ve Avrupa bilgi teknolojilerini provokasyon için kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve Avrupa’nın bilgi teknolojilerini ajitasyon ve provokasyon için kullandığını ifade etti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T17:30+0300
2023-04-29T17:30+0300
2023-04-29T17:30+0300
dünya
rusya
abd
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova çevrimiçi katıldığı Küresel Çok Kutupluluk Konferansı’nda, ABD ve Avrupa'daki siyasi seçkinlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini ajitasyon, provokasyon ve propaganda için kullandığını söyledi.Zaharova, “ABD ve Avrupa'daki siyasi seçkinler, bilgi ve iletişim teknolojilerini topluma objektif bilgi iletmek gibi asil amaçlar için değil, ajitasyon, provokasyon, propaganda ve hatta bazen beyin yıkama için kullanıyorlar. Üstelik bunu farklı ülke ve toplumların norm ve geleneklerini kesinlikle dikkate almadan yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
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rusya, abd, mariya zaharova
rusya, abd, mariya zaharova
Rusya Dışişleri: ABD ve Avrupa bilgi teknolojilerini provokasyon için kullanıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve Avrupa’nın bilgi teknolojilerini ajitasyon ve provokasyon için kullandığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova çevrimiçi katıldığı Küresel Çok Kutupluluk Konferansı’nda, ABD ve Avrupa'daki siyasi seçkinlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini ajitasyon, provokasyon ve propaganda için kullandığını söyledi.
Zaharova, “ABD ve Avrupa'daki siyasi seçkinler, bilgi ve iletişim teknolojilerini topluma objektif bilgi iletmek gibi asil amaçlar için değil, ajitasyon, provokasyon, propaganda ve hatta bazen beyin yıkama için kullanıyorlar. Üstelik bunu farklı ülke ve toplumların norm ve geleneklerini kesinlikle dikkate almadan yapıyorlar” ifadelerini kullandı.