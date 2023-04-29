https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-disisleri-abd-ve-avrupa-bilgi-teknolojilerini-provokasyon-icin-kullaniyor-1070357734.html

Rusya Dışişleri: ABD ve Avrupa bilgi teknolojilerini provokasyon için kullanıyor

Rusya Dışişleri: ABD ve Avrupa bilgi teknolojilerini provokasyon için kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve Avrupa’nın bilgi teknolojilerini ajitasyon ve provokasyon için kullandığını ifade etti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T17:30+0300

2023-04-29T17:30+0300

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dünya

rusya

abd

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova çevrimiçi katıldığı Küresel Çok Kutupluluk Konferansı’nda, ABD ve Avrupa'daki siyasi seçkinlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini ajitasyon, provokasyon ve propaganda için kullandığını söyledi.Zaharova, “ABD ve Avrupa'daki siyasi seçkinler, bilgi ve iletişim teknolojilerini topluma objektif bilgi iletmek gibi asil amaçlar için değil, ajitasyon, provokasyon, propaganda ve hatta bazen beyin yıkama için kullanıyorlar. Üstelik bunu farklı ülke ve toplumların norm ve geleneklerini kesinlikle dikkate almadan yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

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rusya, abd, mariya zaharova