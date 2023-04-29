https://sputniknews.com.tr/20230429/rus-disisleri-karadenizde-surecin-hizlandirilmasi-adina-denetim-kalitesinden-odun-vermeyecegiz-1070358622.html
Rus Dışişleri: Karadeniz’de sürecin hızlandırılması adına denetim kalitesinden ödün vermeyeceğiz
Rus Dışişleri: Karadeniz’de sürecin hızlandırılması adına denetim kalitesinden ödün vermeyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’nın sürecin hızlandırılması adına Karadeniz'deki gemi denetimlerinin kalitesinden ödün vermeyeceğini belirtti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T18:21+0300
2023-04-29T18:21+0300
2023-04-29T18:21+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
karadeniz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin gazetecilere demecinde, Rusya'nın Karadeniz Tahıl İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen gemi denetimlerinin kalitesini sürecin hızlandırılması adına feda etmeye hazır olmadığını söyledi.Verşinin, “Başlangıçta mutabık kalınan prosedürlere göre çalışan İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi (OKM) var. O zamandan bu yana bu prosedürlere uygun olarak çalışıyoruz” dedi.Tarafların Ukrayna'dan tahıl teslimatı kapsamında başta tehlikleli olanlar olmak üzere, diğer yüklerin taşınmayacağı konusunda anlaşmaya vardıklarına vurgu yapan Verşinin, "Teslimatlar daha fazla miktarda, daha hızlı, daha çabuk yapılmalı şeklinde talepler var, bu doğru bir yaklaşım değil. Kaliteden ödün vermeye hazır değiliz. Çalışanlarımız işlerini son derece profesyonelce yapıyor" diye konuştu.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, karadeniz
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, karadeniz
Rus Dışişleri: Karadeniz’de sürecin hızlandırılması adına denetim kalitesinden ödün vermeyeceğiz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’nın sürecin hızlandırılması adına Karadeniz'deki gemi denetimlerinin kalitesinden ödün vermeyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin gazetecilere demecinde, Rusya'nın Karadeniz Tahıl İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen gemi denetimlerinin kalitesini sürecin hızlandırılması adına feda etmeye hazır olmadığını söyledi.
Verşinin, “Başlangıçta mutabık kalınan prosedürlere göre çalışan İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi (OKM) var. O zamandan bu yana bu prosedürlere uygun olarak çalışıyoruz” dedi.
Tarafların Ukrayna'dan tahıl teslimatı kapsamında başta tehlikleli olanlar olmak üzere, diğer yüklerin taşınmayacağı konusunda anlaşmaya vardıklarına vurgu yapan Verşinin, "Teslimatlar daha fazla miktarda, daha hızlı, daha çabuk yapılmalı şeklinde talepler var, bu doğru bir yaklaşım değil. Kaliteden ödün vermeye hazır değiliz. Çalışanlarımız işlerini son derece profesyonelce yapıyor" diye konuştu.