https://sputniknews.com.tr/20230429/rus-disisleri-karadenizde-surecin-hizlandirilmasi-adina-denetim-kalitesinden-odun-vermeyecegiz-1070358622.html

Rus Dışişleri: Karadeniz’de sürecin hızlandırılması adına denetim kalitesinden ödün vermeyeceğiz

Rus Dışişleri: Karadeniz’de sürecin hızlandırılması adına denetim kalitesinden ödün vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’nın sürecin hızlandırılması adına Karadeniz'deki gemi denetimlerinin kalitesinden ödün vermeyeceğini belirtti. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T18:21+0300

2023-04-29T18:21+0300

2023-04-29T18:21+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

karadeniz

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin gazetecilere demecinde, Rusya'nın Karadeniz Tahıl İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen gemi denetimlerinin kalitesini sürecin hızlandırılması adına feda etmeye hazır olmadığını söyledi.Verşinin, “Başlangıçta mutabık kalınan prosedürlere göre çalışan İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi (OKM) var. O zamandan bu yana bu prosedürlere uygun olarak çalışıyoruz” dedi.Tarafların Ukrayna'dan tahıl teslimatı kapsamında başta tehlikleli olanlar olmak üzere, diğer yüklerin taşınmayacağı konusunda anlaşmaya vardıklarına vurgu yapan Verşinin, "Teslimatlar daha fazla miktarda, daha hızlı, daha çabuk yapılmalı şeklinde talepler var, bu doğru bir yaklaşım değil. Kaliteden ödün vermeye hazır değiliz. Çalışanlarımız işlerini son derece profesyonelce yapıyor" diye konuştu.

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