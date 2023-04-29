https://sputniknews.com.tr/20230429/polonyadan-rusya-ozel-askeri-operasyonu-surdurecek-kaynaklara-sahip-itirafi-1070343087.html

Polonya'dan 'Rusya özel askeri operasyonu sürdürecek kaynaklara sahip' itirafı

Polonya'dan 'Rusya özel askeri operasyonu sürdürecek kaynaklara sahip' itirafı

Polonya Genelkurmay Başkanı Raimund Andrzejczak, Moskova'nın Kiev'den farklı olarak Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyonu sürdürmek için yeterli kaynağa... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T00:02+0300

2023-04-29T00:02+0300

2023-04-29T00:02+0300

ukrayna krizi

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Do Rzeczy gazetesine konuşan Andrzejczak, “Rusya'nın savaştan önce sahip olduğu finansal araçlar, harcama dinamikleri ve etkili yaptırımlara rağmen ekonomik durumu, Rusya'nın savaşı sürdürebilecek kaynaklara sahip olduğunu gösteriyor” dedi.Andrzejczak, Moskova’nın aksine, Kiev'in büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'nın kendisine tahsis edilen kaynakları harcama hızının iyiye işaret olmadığını kaydetti.Andrzejczak, Polonya'nın çok tehlikeli bir ulusal güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek “Yeterli mühimmatımız yok. Savunma sanayii Ukrayna'ya ekipman tedarik etmeye hazır olmadığı gibi, hızla eriyen kendi stoklarımızı da yenileyemiyor” diye konuştu.Varşova'nın Batılı müttefiklerinin işin ciddiyetini anlamadığına vurgu yapan Andrzejczak, ortakların çoğunun gerçek tehdidi değerlendirmeye hala hazır olmadığını, şaşırtan ve hatta şok edici yanılsamalar içinde oldukları değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230428/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-artyomovsktaki-ortak-savunma-karargahini-vurdu-1070337704.html

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