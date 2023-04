https://sputniknews.com.tr/20230429/oktay-bizim-anketlerimiz-son-derece-pozitif-son-haftalarda-cok-guclu-bir-yukariya-dogru-trend-var-1070357389.html

Oktay: Bizim anketlerimiz son derece pozitif, son haftalarda çok güçlü bir yukarıya doğru trend var

Oktay: Bizim anketlerimiz son derece pozitif, son haftalarda çok güçlü bir yukarıya doğru trend var

29.04.2023

Ankara'dan AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AHaber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Oktay, seçim sürecindeki siyasi atmosferi son derece pozitif bulduğunu, vatandaşların taleplerini, memnuniyetlerini ve şikayetlerini açıklıkla konuşma fırsatı bulduklarını belirterek, bu iletişim ortamında, özellikle gençlerle her türlü konuyu rahat bir şekilde konuşabildiklerini söyledi."Sahadan muhteşem derecede pozitif bir geri dönüş alıyoruz. Eğer böyle giderse biz birinci turda bitiririz diye ümit ediyoruz ama son derece de dikkatli davranıyoruz" diyen Oktay, 14 Mayıs'a kadar tüm çalışmalara hassasiyetle devam edeceklerini ifade etti.'Trendlerin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz'Oktay, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan anket çalışmalarını değerlendirerek, her gün ifade edilen anketlerin gerçekleri yansıtmadığını, algı operasyonu boyutunda yürütülen ve güvenilirliği "sıfır" olan anketlerin bulunduğunu kaydetti.Çalıştıkları bölgede ve Türkiye genelinde seçime ilişkin eğilimleri çok yakından ölçtüklerini dile getiren Oktay, şöyle devam etti:Oktay, sahadan gelen geri bildirimlerle anketler arasındaki farkın neden meydana geldiğine ilişkin soruya "Algı operasyonu, başka bir şey değil. Yani normalde başaramadıkları şeyi, halkımızla vatandaşımızla insanımızla birebir gönül bağını kuramadıkları için bunu anketlerle yalan haberlerle veya dezenformasyonla. Bunlar geçmişte de toplum mühendisliği yaparlardı biliyorsunuz. Şimdi onu daha farklı yeni yöntemlerle denemeye çalışıyorlar" yanıtı verdi.'Biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevilik" açıklamaları hakkında görüşü sorulan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:'Muhteşem bir ilerleme var orada'Oktay, bu tür açıklamaların muhalefetteki panik havasına işaret ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Atatürk Havalimanı projesine ilişkin şunları kaydetti:Batılı ülkelerin ve ABD'nin, Türkiye'ye ihtiyacı olmadığı zaman her şeyi vermeyi vaat ettiğini, ancak ihtiyacı olduğunda, tek bir kör kurşun bile vermediğini ifade eden Oktay, Türkiye'nin terörle mücadelede bu ülkelerden yardım bekleyemeyeceğini söyledi.Oktay, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde ilerlemeye başladığını ve böylece terörle mücadelede son derece etkin hale geldiğini, sadece sınır içinde değil sınır ötesinde de terörle mücadelede savunmadan taarruz stratejisine geçtiğini kaydetti.Birilerinin bu gelişmeden rahatsız olduğunu, yerli ve milli sanayi ile teknoloji hamlesinin durdurulmasını istediğini belirten Oktay, böyle bir ortamda, HDP'nin Millet İttifakı'nı desteklemesinin normal olduğunu ifade etti.Oktay, şöyle devam etti:

